إيلاف من دبي: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن تعزيز حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أعماله في المملكة العربية السعودية، بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة. وقد حصل البنك على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء السعودي لافتتاح فرع في الرياض، بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة. سيقدم الفرع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، بما في ذلك خدمات التمويل وحلول رأس المال العامل، وفقًا لترخيص "فرع بنك أجنبي" من البنك المركزي السعودي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، أن هذا الإجراء سيعزز حضور المجموعة في المملكة ويسهم في دعم العملاء في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

من جهته، أعرب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، لودوفيك نوبيلي، عن تطلع المجموعة إلى تعزيز علاقاتها مع العملاء والمؤسسات المالية في المملكة في السنوات القادمة.