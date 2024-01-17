العلا: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن أسماء المشاركين في النسخة القادمة من برنامجها للإقامة الفنية، الذي يأتي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFalula).

ويتضمن الموسم الجديد الذي سيستمر طوال العام الحالي 2024، ستة برامج خُصِّصت خمسة منها للإقامة الفنية، بينما خُصِّص البرنامج السادس لرابطة الخريجين.

وتشمل هذه البرامج على إقامة العلا للفن التشكيلي، وإقامة العلا للتصميم، وإقامة العلا للفنون وعلم النبات والزراعة وتنسيق الحدائق، وإقامة العلا للتراث والابتكار، والإقامات طويلة المدة.

ويشارك فنانون ومصممون من جميع أنحاء العالم في برنامج إقامة العلا الفنية، حيث يُعد البرنامج فرصة لتشجيع الفنانين والمبدعين في مجالات مختلفة على استكشاف إمكانيات العلا، كما يأتي في إطار تعزيز مكانتها باعتبارها مركزًا عالميًا للعقول المبدعة، ووجهة لبرامج الإقامة الفنية.

قائمة المشاركين

وتضم قائمة المشاركين ببرنامج إقامة العلا للفن التشكيلي فنانين من فرنسا، وأستراليا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل، وجنوب أفريقيا.

وفي هذا الصدد قال رئيس قسم الفرص الإبداعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا علي الغزاوي: "يُعد برنامج إقامة العلا الفنية شهادة على التزامنا بتعزيز مركزنا كوِجهة عالمية وحيوية للإبداع، حيث نصوغ من خلال برامجنا في الفن التشكيلي والتصميم وتنسيق المناظر الطبيعية والتراث، مشهدًا متنوعًا وثريًّا يتجاوز حدود المشاريع الفردية، بإلهام من روائع الطبيعة والتاريخ في العلا".

من جهته قال رئيس قسم الابتكار والإبداع في الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFalula) آرنود موراند: "يقدم برنامج إقامة العلا الفنية رؤيةً حول تفاعل المجتمع مع المتغيرات وكيفية مواكبتها، وإطارًا عمليًّا يمكن للمبدعين من خلاله دمج أنفسهم بشكل هادف، حيث يُعد ركيزة أساسية في مجال الفنون، وخارطة طريق ترسم استراتيجيات صناعة الإبداع في العلا".

مشاهدة الأعمال الفنية

يذكر أن مشاهدة الأعمال الفنية التي أنتجتها بعض برامج العلا للإقامة الفنية،ستكون متاحة للزوار عبر مهرجان العلا للفنون، حيث ستقدِّم برامج الإقامة الفنية معرضين ضمن فعاليات المهرجان، خلال الفترة من 9 شباط (فبراير) حتى 2 آذار (مارس) 2024، سيتم تخصيصهما لبرنامجي الفن التشكيلي والتصميم.