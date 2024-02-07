إيلاف من الرياض: أعلن مجلس إدارة نيوم، تنفيذ مشروع "زينور"، وهو منتجع يتم تطويره بين الطبيعة الصخرية على طول ساحل خليج العقبة.

ويعد "زينور" من بين أحدث مشاريع نيوم التي تضم عديدا من المناطق والوجهات والمواقع السياحية، ويستهدف المنتجع استقطاب الزوار الباحثين عن تجربة سياحية متميزة.

وسيقدم "زينور" مجموعة واسعة من خيارات التسوق والترفيه، وتجارب مخصصة للأعضاء بالتعاون مع الشركاء من أصحاب العلامات التجارية العالمية في مجالات الموضة والفن وأسلوب الحياة.

وتماشيا مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير "زينور" وإنجازه بشكل مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعه الساحلي.

يذكر أن تطوير "زينور" يأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، التي تعد جزءا من وجهات نيوم للسياحة المستدامة على خليج العقبة.