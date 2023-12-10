إيلاف من نيوم: كشفت نيوم، التنمية الإقليمية المستدامة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، الأحد عن إطلاق "توبيان"، شركة نيوم للغذاء، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة، تهدف إلى إعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه، بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وقيادة جهود المملكة لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

تعتمد "توبيان" على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة من خلال خمس ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات للمناخ؛ الاستزراع المائي المتجدد؛ الأغذية المستحدثة؛ التغذية المخصصة؛ الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وهي تمثل معيارًا مبتكراً جديدًا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان "فن الكثير بالقليل"، وخلق "عصر جديد من الغذاء" يمتد من الصحراء. كما يقدم مفهوم "المستقبل إلى المائدة" الجديد الذي تطلقه توبيان حلولاً ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.

تحول إيجابي طويل الأمد

كذلك، تعمل توبيان على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين.

وقال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: "تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة العربية السعودية وباقي دول العالم. سيكون نهج توبيان المبتكر هو المحرك الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة".

وباعتبارها ركيزة أساسية لدفع أهداف ورؤى نيوم الطموحة، تعمل توبيان على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها، الأمر الذي سيسهم في تنويع اقتصاد المملكة من خلال تطوير التقنيات المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة الأغذية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تعزيز الاكتفاء الذاتي

تجسد نيوم رؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. وستكون مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة، كما ستشكّل موطناً استثنائياً للعيش والعمل في مدن وموانئ ومناطق تجارية ومراكز بحوث ومرافق رياضية وترفيهية ووجهات سياحية.

عن رؤية نيوم، يقول خوان كارلوس موتمايور، الرئيس التنفيذي لتوبيان، إنها تتوافق مع التزام نيوم توفير منتجات غذائية عالية الجودة للأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، "إضافة الى المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاكتفاء الذاتي في المملكة والأهداف للمدى الطويل. تقود توبيان جهود ضمان الأمن الغذائي من خلال انشاء إمدادات غذائية مرنة بما يتماشى مع المبادرة الخضراء السعودية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لا يقتصر التزامنا على تشكيل نظام غذائي عالمي مستدام، بل نسعى أيضا إلى تشكيل معايير عالمية من خلال ريادة التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة للتغلب على التحديات المتعلقة بالغذاء وخلق مستقبل أكثر أمانًا واستدامة وازدهارًا للجميع".

ووقعت توبيان العديد من اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية المحلية والدولية مع المنظمات والشركات التي تشارك توبيان بالتزامها وتفانيها في إعادة تشكيل مستقبل الغذاء. من خلال هذه الاتفاقيات، التي تشمل جامعتي الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة تبوك، إضافة إلى شركة تبوك للأسماك، وبلو نالو، وفان دير هوفن للمشاريع البستانية، وكارجيل، ستتعاون توبيان في مبادرات البحث والتطوير، وتسخير خبراتها لتطوير أساليب مبتكرة ومستدامة لإنتاج الغذاء.

إلى ذلك، تدعم توبيان أيضًا شراكات نيوم كيرز، وتطوير المبادرات التعليمية لتعزيز فن الطهي المحلي المستدام، ورعاية المواهب السعودية من خلال فرص التدريب ودورات الطهي.