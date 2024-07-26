تحقيق النجاح في الاستثمار ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وبالرغم من أن هذا السوق يخبيء أرباح مالية أكثر من رائعة للمستثمرين فيه، إلا أن الوصول إلى هذه الأرباح يتطلب فهمًا عميقًا للسوق، ووضع استراتيجيات ذات أهداف واضحة، وإدارة المحافظ الاستثمارية بحكمة، والتحلي بالصبر والانضباط إلى أقصى حد ممكن حتى يمكن للمستثمر مسك زمام الأمور، ومعرفة كيف يخطو بخطوات ثابتة داخل هذا السوق.



في التقرير التالي سنناقش معكم مجموعة من أهم أسرار المال التي ننصح بها دائمًا المستثمرين في عالم التداول عبر الإنترنت، والتي بتطبيقها يمكن أن يساهم ذلك في تحقيق النجاح باستثماراتهم.



أسرار المال: كيف يمكن تحقيق النجاح في الاستثمار؟



التعلم والمعرفة

لكي تتمكن من إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بك باحترافية يجب أن تكون على دراية كافية بكافة التفاصيل المتعلقة بسوق الأستثمار بداية من الأساسيات حتى إلى مستوى الاحتراف. فبدون التعلم لن تتمكن من معرفة كيف تتحرك داخل هذا السوق، وكيف تتعامل معه، وما هي القرارات الأنسب بالنسبة لك؟ وحاليًا هناك العديد من المنصات التعليمية التي تسهل عليك التعلم والعثور على كافة المعلومات المتعلقة بسوق التداول، والكثير منها مجاني، لذا أنت لا تحتاج سوى هاتفك المحمول، واتصال انترنت حتى تتمكن من التعلم عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا السوق.



أيضًا على الجانب الآخر، يجب أن يكون لديك معرفة كاملة بسوق التداول بمعنى أن تكون على دراية بما يجري داخله، وما يمكن أن يؤثر على تحركاته، فسوق التداول يتأثر بشكل كبير بمحيطه المحلي، والعالمي، لذا يجب أن تكون على معرفة دورية ومحدثة بأخر الأخبار المالية والتحليلات الاقتصادية، هذا سيمكنك من التعرف على التوجهات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على استثماراتك.



تحديد الأهداف المالية

من أجل إدارة المحافظ المالية بحكمة في سوق التداول يجب أن يكون لدى المستثمر مهما كان المجال الذي سيتداول فيه، والأصول التي سيتداول عليها أهداف مالية واضحة من البداية، لأن بدون وضوح هذه الأهداف سيتعرض المستثمر إلى الترنح ما بين الخسارة والمكسب، ويتعرض للكثير من التقلبات غير المحسوبة.

وضوح الأهداف يأتي بداية من تحديد ما المطلوب من وراء هذا الاستثمار، هل المطلوب مثلًا تحقيق أرباح فورية، فهنا سيختار المستثمر الاستثمار على الأصول المالية قصير الأجل، والعكس إذا يبحث المستثمر عن استقرار أمن بشكل كبير، ولا يحتاج خبرة مالية عالية في مجال التداول قد يختار الاستثمار طويل الأجل، لذا بدون وجود أهداف مالية واضحة لن يعرف المستثمر إلى أين يتجه، وكيف يتجه؟



تنويع الاستثمارات

من أهم أسرار المال التي ستمكنك من النجاح في الاستثمار، وتقيك من أخطار السوق وتقلباته هي تنويع استثماراتك، وهذا التنويع يكون من خلال تقسيم رأس مالك على أكثر من أصل مالي متنوع للاستثمار فيه، فهذا سيضمن لك استثمار مع درجة عالية من الأمان، خصوصًا أن سوق التداول سوق متقلب بشكل كبير، لذا حصر كامل رأس المال للاستثمار في أصل مالي واحد قد يكون ضربًا من التهور، لأنه إذا جاء السوق عكس التوقعات سيجد المستثمر نفسه يخسر كافة أمواله. لذا من الضروري أن توزع استثماراتك بين أنواع الأصول المالية المختلفة لتقليل المخاطر. ويمكن أن يشمل ذلك التنويع الجغرافي والاستثمار في مختلف القطاعات والصناعات مثل تجارة الذهب، تجارة النفط، تداول الاسهم، وغيرهم. فإن التنويع يساعد في حماية محفظتك من تقلبات السوق ويزيد من فرص النمو المستدام.



تقييم مستوى المخاطرة

لدى كل مستثمر في سوق التداول مستوى المخاطرة الخاصة به الذي يمكنه تحمله، فليس لجميع المستثمرين مقدار واحد من مستوى المخاطرة، حيث أن الأمر يتحدد على أساس وضع المستثمر المالي، وأهدافه، والالتزامات المالية الواقعة على عاتقه، فمثلًا قد يكون لدى مستثمر قدرة مالية على تحمل مستوى أعلى من المخاطرة بسبب كونه ليس لديه أي التزامات مالية، في حين مستثمر ثاني يكون مستوى تحمل المخاطرة لديه أقل بسبب الإلتزامات المالية الكثيرة الواقعة على عاتقه. لذا يجب على كل مستثمر معرفة مقدار المخاطرة الذي يمكن تحمله، وتخصيص وضعه الاستثماري بما يتناسب مع مستوى المخاطرة المناسب له.



تجنب التداول العاطفي

واحدة من أهم الأمور الخطيرة التي تكلف المستثمر الكثير هو التداول العاطفي، حيث يمكن أن يؤدي هذا النوع من التداول إلى خسائر مالية فادحة. هذا النوع من التداول يلجأ إليه بعض المستثمرين في حالة تقلبات السوق الضخمة، في محاولة منهم لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها، أو تحقيق المزيد من الأرباح، وفي هذه الحالة قد تكون قراراتهم العاطفية المبنية على تقلبات السوق قصيرة الآجل ليس في مصلحتها، لذا من الأفضل للمستثمر الالتزام باستراتيجية استثماره الموضوعة من البداية حتى لا يتعرض للخسائر.



البحث والتحليل

ينبغي على المستثمر القيام بإجراء بحث وتحليل دقيق قبل اتخاذ أي قرار استثماري، ويمكن أن تساعد الأدوات التحليلية مثل محول العملات والمؤشرات المالية لتقييم أداء الأصول وتوقع التوجهات المستقبلية، وهذه الأدوات يمكن العثور عليها بسهولة على منصة التداول التي يشترك فيها المستثمر، حيث تقدمها منصات التداول كأدوات مجانية تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.



إعادة التوازن الدوري

قم بمراجعة وإعادة توازن محفظتك بانتظام لضمان أن التوزيع الأصلي للأصول لا يزال يتماشى مع أهدافك ومستوى المخاطرة. وفي المجمل إعادة التوازن يمكن أن يتضمن بيع بعض الأصول التي زادت قيمتها وشراء أصول أخرى للحفاظ على التوزيع المستهدف.



راقب أدائك بانتظام

تابع أداء محفظتك بانتظام لتكون على دراية بالتغيرات والتعديلات اللازمة. فإن مراقبة الأداء تساعدك على البقاء على الطريق الصحيح وتحقيق أهدافك المالية. هذا، ويجب الانتباه إلى أن النجاح في الاستثمار يتطلب التحلي بالصبر والانضباط مع الالتزام قدر الإمكان بالخطة الاستثمارية الموضوعة مسبقًا، بالإضافة إلى الاستعداد للتكيف مع التغيرات التي يمكن أن يشهدها سوق التداول.



في النهاية، بتطبيق كافة الأسرار والنصائح السابق ذكرها يمكن زيادة فرصك لتحقيق النجاح في الاستثمار وبناء محفظة استثمارية قوية ومستدامة تلبي احتياجاتك وأهدافك المالية.