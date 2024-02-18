بريدة: بلغ متوسط الحضور اليومي لمهرجان الكليجا ببريدة 20.000 ألف زائر يومياً، كما بلغ متوسط المبيعات مليون ريال يومياً، بما يعادل 10 ملايين خلال 10 أيام من انطلاقة المهرجان المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان نايف المنسلح, أن المهرجان يحظى بمشاركة الأسر المنتجة والشركات المختصة بصنع الكليجا والأكلات الشعبية، كما يشهد حضوراً لافتاً من شرائح المجتمع داخل المنطقة وخارجها ودول الخليج، ونشاطاً اقتصادياً مثالياً ترجمه توافد آلاف الزوار.

وبين أن المهرجان يستهدف التسويق المستديم، وتحقق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة من خلال استهداف "الحرفة" وتنميتها والعمل على تعزيزها.