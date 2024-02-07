إيلاف من جدة: اختُتم مساء الأربعاء، معرض هوريكا السعودية 2024 الذي انطلقت فعالياته برعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمشاركة أكثر من 150 شركة رائدة محلية وإقليمية ودولية عرضت 12,000 منتج من أحدث منتجاتها وخدماتها وتقنياتها المتطورة وذلك بقاعة جدة سوبردوم.

وجذب المعرض الذي استمر ثلاثة أيام أكثر من 15,000 زائر من مختلف أنحاء المملكة والعالم، وشكل منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والخدمات في مجال الضيافة، كما أتاح للخبراء ومحترفي الصناعة فرصة لتبادل الخبرات وتكوين علاقات تجارية قيّمة، حيث يعد هوريكا أكبر معرض سنوي للمأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة.

وتضمّن المعرض مجموعة متنوعة من الأحداث بما في ذلك مسابقات الطهي الحية التي عرض خلالها أشهر الطهاة المحليين والعالميين، إضافة إلى عروض الباريستا وورش العمل والندوات التي ناقشت أحدث الاتجاهات والتحديات في قطاع الضيافة وأسهمت في إثراء المعرفة وتبادل الخبرات بين المشاركين، وعكس المعرض دوره في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رائدة في هذا المجال الحيوي.

وأسهم "هوريكا" السعودية عبر دوارته السنوية السابقة في نمو وتطور مجال الضيافة من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز فرص العمل إلى جانب كونه فرصة لالتقاء روّاد الأعمال لبناء وتطوير شبكة قوية من العلاقات بين مختلف أصحاب المصلحة في هذا القطاع.