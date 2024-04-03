القاهرة: أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 5 مليارات دولار، إلى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس (آذار).

ويشير ذلك إلى ارتفاع الاحتياطيات 14.4 في المائة تقريباً، من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير (شباط).

وأبرمت مصر اتفاقاً مع الإمارات في نهاية فبراير لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.

تلاها اتفاق مع "صندوق النقد الدولي" بزيادة التمويل الممدَّد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تعهُّد الاتحاد الأوروبي بمِنَح وقروض ميسَّرة بنحو 8 مليارات دولار، ودعم من "البنك الدولي" بـ6 مليارات دولار.