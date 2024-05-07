طوكيو: كشفت مجموعة نينتندو اليابانية الثلاثاء عن التوجه للإعلان عن الجهاز المقبل الذي سيخلف وحدة التحكم بألعاب الفيديو الخاصة بها "سويتش"، والتي يزيد عمرها عن سبع سنوات، بحلول نهاية آذار (مارس) 2025، وقدّمت توقعات مالية جديدة تتسم بالحذر الشديد.

وكتب رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا عبر منصة إكس "سنصدر إعلاناً بشأن خليفة +نينتندو سويتش+ Nintendo Switch خلال هذه السنة المالية" التي تنتهي في 31 آذار (مارس) 2025.

مع ذلك، خفف فوروكاوا من حجم التوقعات، لافتاً إلى أن نشرة مقبلة بشأن ألعاب نينتندو ستصدر في حزيران (يونيو) "لن تأتي على ذكر" وحدة التحكم الجديدة.

وقد ترك سيل من الشائعات التي لم تؤكدها نينتندو مطلقاً - والتي كانت تمارس ضغوطاً حول خليفة Switch لعدة سنوات قد أفسحت المجال لخيبة أمل المستثمرين في منتصف شباط (فبراير) عندما ادعت العديد من وسائل الإعلام أن الإطلاق كان متوقعاً هذا العام. ومن الممكن تأجيله إلى عام 2025.

وقد أثيرت شائعات كثيرة عن مواعيد محتملة لإطلاق الخليفة المحتملة لجهاز "سويتش" هذا العام، إلا أنها تبددت بعدما أكدت وسائل إعلام عدة أن الموعد سيرجئ إلى العام المقبل، ما أثار خيبة لدى المستثمرين أواسط شباط (فبراير) الفائت.

وكانت أسهم نينتندو، التي ارتفعت منذ بداية شهر كانون الثاني (يناير) في ظل التوقعات بطرح "سويتش 2" هذا العام، قد تراجعت بنسبة 13 بالمئة منذ نشر هذه المعلومات الصحافية.

وصلت مبيعات جهاز "سويتش"، الذي طُرح في بادئ الأمر في آذار (مارس) 2017، إلى ذروتها في عام 2020، خلال مراحل الإغلاق في مواجهة جائحة كوفيد-19 التي شجعت مستهلكين كثيرين على تجهيز أنفسهم بأجهزة ألعاب الفيديو لتجاوز هذه الفترة.

وقد سجلت الإيرادات تراجعاً منذ ذلك الحين، غير أنّ طرح ألعاب بارزة بينها "ذي ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذي كيندوم" ("The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom")، وتأثيرات نجاح فيلم "ماريو" في شباك التذاكر، ساهمت في لجم الانخفاض الحتمي في المبيعات للسنة المالية 2023-2024.

وأعلنت نينتندو الثلاثاء عن تحقيق أرباح صافية قياسية للسنة المالية الماضية التي انتهت في نهاية آذار (مارس) (490,6 مليار ين، أو 3,18 مليار دولار، بزيادة 13,4 بالمئة خلال عام واحد)، وذلك بفضل انخفاض الين الذي عزز مبيعاتها في الخارج.

وارتفعت أرباحها التشغيلية السنوية بنسبة 4,9 بالمئة إلى 528,9 مليار ين ومبيعاتها بنسبة 4,4 بالمئة إلى 1671,9 مليار ين (10,8 مليارات دولار).

ومع ذلك، بالنسبة للعام 2024/25، تتوقع نينتندو انخفاضاً بنسبة 40 بالمئة تقريباً في صافي أرباحها، وانخفاضاً بنسبة 20 بالمئة في مبيعاتها.