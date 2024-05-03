مدريد: أُدرجت الجمعة في البورصة مجموعة "بويغ" الإسبانية التي تضم ماركات عدة أبرزها "نينا ريتشي" و"باكو رابان" و"جان بول غوتييه" وتحقق ازدهاراً في قطاع السلع الفاخرة.

وبعد مئة وعشرة أعوام على تأسيسها، تشهد الشركة الإسبانية ثورة صغيرة من خلال هذه العملية التي من المفترض أن تمنحها الوسائل لتتنافس مع أسماء كبيرة في هذا القطاع، من أمثال "إستيه لودر" و"إرميس" و"إل في ام اتش".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك بويغ، في بيان صدر أخيراً، إنّ ما يحصل "خطوة حاسمة ستعزز قدرتنا على المنافسة في السوق الدولية للسلع الجمالية"، مضيفاً "نسعى إلى اعتماد مقاربة على المدى البعيد".

تأسست مجموعة العطور ومستحضرات التجميل الإسبانية عام 1914 في برشلونة على يد رجل الأعمال أنطونيو بويغ كاستيلو، ونجحت خلال السنوات الأخيرة في إثبات مكانة لها بين الشركات الكبرى المتخصصة في السلع الفاخرة والأزياء، من خلال زيادة استحواذها على العلامات التجارية المرموقة.

وتستحوذ المجموعة على "باكو رابان" و"نينا ريتشي" و"شارلوت تيلبوري" و"كارولينا هيريرا" و"دريس فان نوتن" و"جان بول غوتييه". ووقّعت أيضاً عقود ترخيص مع "برادا" و"كريستيان لوبوتان" و"كوم دي غارسون".