موسكو: دخل الاقتصاد الروسي قائمة الخمسة الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين بواقع 3.6 في المئة العام الماضي، معوّضا بذلك نسبة تراجعه التي بلغت 1.2 في المئة سنة 2022.

وكان الاقتصاد الهندي الأكثر نموا بمعدل ارتفع من 7.2 إلى 7.3 في المئة.

وحلت الصين ثانية بنسبة 5.2 في المئة بعد 3 في المئة قبل عام، وإندونيسيا ثالثة حيث زاد نمو ناتجها بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بـ5.3 في المئة في عام 2022، والولايات المتحدة رابعة إلى 2.5 في المئة.

أما وتائر نمو الاقتصاد التركي فانخفضت من 5.5 إلى 4.5 في المئة في العام الماضي.

إضافة إلى روسيا والصين والهند، تسارعت معدلات نمو الناتج المحلي بين دول العشرين في الولايات المتحدة إلى 2.5 في المئة في عام 2023 من 1.9 في المئة في عام 2022، واليابان إلى 1.9 من 1 في المئة.

أما باقي دول المجموعة فسجلت تباطؤا في نمو ناتجها المحلي وبينها بريطانيا حيث انخفض النمو بواقع 43 مرة إلى 0.1 في المئة وإيطاليا 4 مرات إلى 0.9 في المئة وفرنسا وكندا 3 مرات إلى 0.9 و1.1 في المئة على التوالي.

وتم تسجيل انخفاض لهذه المؤشر أيضا في الأرجنتين بنسبة 1.6 في المئة والسعودية 0.8 في المئة وألمانيا 0.3 في المئة، في أول انخفاض في الناتج المحلي للبلدان الثلاثة منذ عام 2020.