موسكو: ستفرض روسيا حظرا مدته ستة أشهر على تصدير البنزين اعتبارا من الأول من آذار (مارس) لضمان قدرتها على تلبية الطلب المحلي على الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.

ورغم أنها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، تعاني روسيا من نقص في الطاقة منذ الصيف الماضي في ظل الطلب المرتفع وأعمال صيانة في مصافي النفط.

وارتفعت أسعار البنزين بالجملة منذ مطلع العام، وهي مشكلة فاقمتها الهجمات الأوكرانية المتكررة بالمسيّرات على مصافي النفط.

وقالت الحكومة في بيان الخميس "تم فرض قيود على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر من الأول من آذار (مارس) حتى 31 آب (اغسطس)".

وأشارت إلى أن الخطوة تهدف "للمحافظة على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة تشهد طلبا مرتفعا مرتبطا بأنشطة الربيع الزراعية وموسم العطلات وعمليات الصيانة المقررة لمصافي النفط".

يسعى الكرملين أيضا إلى تجنّب نقص الوقود في السوق المحلي قبيل الانتخابات الشهر المقبل التي يسعى الرئيس فلاديمير بوتين خلالها لتمديد حكمه.

أعلنت روسيا عن حظر مشابه على تصدير الديزل والبنزين العام الماضي بعدما فشل المزارعون في بعض المناطق في حصد الحبوب جراء نقص الوقود.