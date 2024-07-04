كانبيرا: أعلنت الحكومة الأسترالية، الخميس، أن البيانات السرية للغاية الصادرة عن وكالات الجيش والاستخبارات في البلاد سيتم تخزينها في خدمة للحوسبة السحابية صممتها خصيصاً شركة أمازون الأميركية العملاقة، في إطار اتفاق بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، الكيان المسؤول عن إدارة خدمة الحوسبة السحابية لدى أمازون، ستصمم سحابة "سرية للغاية" للوكالات العسكرية والاستخباراتية في البلاد.

ومن شأن ذلك السماح "بقدر أكبر من التشغيل البيني والتعاون الأعمق مع الولايات المتحدة"، أحد أبرز الحلفاء العسكريين لأستراليا، وفق بيان حكومي.

وقالت رئيسة المخابرات الأسترالية راشيل نوبل إن الحوسبة السحابية ستدعم أيضاً برنامج "ريد سبايس" Redspice، وهو برنامج الدفاع والاستخبارات الخاص بالأمن السيبراني.

وستبني "أمازون" ثلاثة مراكز بيانات في أستراليا.