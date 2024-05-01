الانتخابات البريطانية
آخر تحديث منذ ٣ ساعات
أخبار "متشائمة" لحزب المحافظين البريطاني!
مع بدء الحملات للانتخابات العامة في المملكة المتحدة، شهد حزب المحافظين حملة استقالات من نوابه في مجلس العمل معلنين عدم ترشحهم للانتخابات التي ستجري يوم 4 يوليو.
ماذا نعرف عن الانتخابات البريطانية العامة؟
أعلن رئيس الوزراء البريطاني التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة في تموز (يوليو) المقبل، فماذا يعني ذلك؟
المعارضة البريطانية: حان وقت التغيير
قال زعيم المعارضة العمالية البريطاينة السير كير ستارمر إن الانتخابات هي "اللحظة التي كانت البلاد تنتظرها" كما أعلن أن "حان وقت التغيير".
سوناك يؤكد: ذاهبون لانتخابات يوم 4 يوليو
تحت طقس ماطر بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إجراء انتخابات برلمانية يوم 4 يوليو.
بريطانيا لانتخابات برلمانية يوم 4 يوليو
يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني عن موعد للانتخابات البرلمانية في الصيف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الساعة 4.15 مساء اليوم الأربعاء.