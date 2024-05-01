  • العدد 8428 الجمعة 24 مايو 2024
  • آخر تحديث 15:58:38 GMT
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الانتخابات البريطانية

آخر تحديث منذ ٣ ساعات

سوناك يدشن حملته الانتخابية بجولات في دول المملكة المتحدة الأربع

أخبار "متشائمة" لحزب المحافظين البريطاني!

مع بدء الحملات للانتخابات العامة في المملكة المتحدة، شهد حزب المحافظين حملة استقالات من نوابه في مجلس العمل معلنين عدم ترشحهم للانتخابات التي ستجري يوم 4 يوليو. 

نصر المجالي
  • منذ ٣ ساعات
  • (0)
أنهى إعلان سوناك موعد الانتخابات البريطانية العامة شهوراً من التكهنات حول موعد توجه المملكة المتحدة إلى صناديق الاقتراع

ماذا نعرف عن الانتخابات البريطانية العامة؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة في تموز (يوليو) المقبل، فماذا يعني ذلك؟

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • (0)
السير كير ستارمر يدلي ببيانه حول الانتخابات البرلمانية المنتظرة

المعارضة البريطانية: حان وقت التغيير

قال زعيم المعارضة العمالية البريطاينة السير كير ستارمر إن الانتخابات هي "اللحظة التي كانت البلاد تنتظرها" كما أعلن أن "حان وقت التغيير".

نصر المجالي
  • منذ يوم
  • (0)
بريطانيا لانتخابات برلمانية يوم 4 يوليو المقبل

سوناك يؤكد: ذاهبون لانتخابات يوم 4 يوليو

تحت طقس ماطر بعد ظهر اليوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إجراء انتخابات برلمانية يوم 4 يوليو.

نصر المجالي
  • منذ ٢ أيام
  • (0)
صورة أرشيفية لسوناك في جلسة سابقة لمجلس العموم

بريطانيا لانتخابات برلمانية يوم 4 يوليو

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني عن موعد للانتخابات البرلمانية في الصيف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الساعة 4.15 مساء اليوم الأربعاء.

نصر المجالي
  • منذ ٢ أيام
  • (1)
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