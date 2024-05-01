مع بدء الحملات للانتخابات العامة في المملكة المتحدة، شهد حزب المحافظين حملة استقالات من نوابه في مجلس العمل معلنين عدم ترشحهم للانتخابات التي ستجري يوم 4 يوليو.

نصر المجالي