إيلاف من لندن: حدد عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث الخطط التشريعية للحكومة للعام المقبل في خطاب ألقاه في الافتتاح الرسمي للبرلمان اليوم الأربعاء.

وفي خطاب الملك، قرأ مشاريع القوانين بما في ذلك خطط تأميم السكك الحديدية والإسراع في تقديم "البنية التحتية والإسكان عالي الجودة".

وفي الخطاب الذي تضعه عادة الحكومة، تم تحديد أهداف "تحديث" نظام اللجوء والهجرة، فضلاً عن إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة.

حل الدولتين

وقال الملك تشارلز الثالث إن الحكومة ملتزمة "بحل الدولتين بوجود إسرائيل في أمن وأمان بجانب دولة فلسطينية ذات سيادة وتتمتع بمقومات البقاء"

وأضاف أن "الحكومة ستعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين وضمان أمن إسرائيل".

وأكد أن الحكومة البريطانية ستعمل على مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ، مشيرا إلى أن برنامجها سيعزز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن "الحكومة ستحظر الممارسات الاستغلالية وانتهاك الحقوق العمالية، وستعمل على إجراء إصلاحات اقتصادية وتحقيق النمو المستدام ".

التخطيط السريع

ووعدت الحكومة في الخطاب الملكي "بمساعدة بريطانيا على البناء" من خلال إصلاح إجراءات التخطيط "لتسريع" بناء المنازل في جميع أنحاء البلاد

بالنسبة للمستأجرين، تخطط لمنحهم "حقوقًا وحماية أكبر"، بما في ذلك خطة لإنهاء عمليات الإخلاء بدون خطأ

وفيما يتعلق بالهجرة، تهدف الحكومة إلى "تحديث" نظام اللجوء والهجرة وإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود

وفي الوقت نفسه، سيتم تحويل مشغلي القطارات إلى الملكية العامة، وسيُسمح للقادة المحليين "بالسيطرة" على خدمات الحافلات المحلية.

وستقوم الحكومة أيضًا "بإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة" - وتأمل الحكومة أن يؤدي ذلك إلى تمويل 6500 معلم جديد.

وسيتم تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم لضمان "الاستدامة" في اللعبة وتوفير حماية أقوى للجماهير - وهي خطة أسقطتها الحكومة السابقة.

كما أن تغير المناخ مدرج على جدول أعمالها أيضاً، مع إنشاء شركة Great British Energy المملوكة للقطاع العام للاستثمار في الطاقة المتجددة.

حق التصويت

كما ستقوم الحكومة "بتشجيع المشاركة الواسعة في العملية الديمقراطية" - في إشارة إلى تعهد حزب العمال الانتخابي بمنح حق التصويت لمن يبلغون من العمر 16 عامًا.

وهناك أيضًا خطط لطرح "تفويض أكبر" في عملية صنع القرار لرؤساء بلديات المترو والسلطات المشتركة في إنجلترا، ومنح القادة المحليين السلطة على خدمات الحافلات، بالإضافة إلى العمل على "تعزيز" علاقة وستمنستر مع حكومات اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

كما أن إصلاح مجلس اللوردات مطروح أيضًا، بما في ذلك إلغاء حق الزملاء بالوراثة في الجلوس والتصويت.



