إيلاف من لندن: "نريد مجد وعرش أوروبا ولكن بدون دراما"، هذا هو ملخص طلب الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا من منتخب بلاده الذي بلغ المباراة النهائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

حيث قام ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بتوجيه رسالة تهنئة لمنتخب إنجلترا، عقب بلوغه نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024"يورو 2024، المقامة في ألمانيا، على إثر الفوز الدراماتيكي على منتخب هولندا الأربعاء بهدفين لهدف، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 90 +.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة "إكس" رسالة من ملك بريطانيا، جاء فيها: "أود أنا وزوجتي أن ننضم إلى كل أفراد عائلتنا في تقديم أطيب التهاني لكم على التأهل إلى نهائي بطولة اليورو، وإرسال أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق في مباراة النهائي يوم الأحد".

لا للدراما من أجل "قلب الأمة"

وطلب الملك من منتخب بلاده أن تشهد المباراة النهائية من اليورو "درجة أقل من الدراما"، قائلا: "إذا كان بإمكاني أن أشجعكم على تحقيق الفوز قبل الحاجة لأي أهداف عجيبة في اللحظة الأخيرة، أو دراما أخرى من ركلات الترجيح، أنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم ستخفف إلى حد كبير، حظا سعيدا إنجلترا".

وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 أمس الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي تبلغ فيها إنجلترا نهائي كأس أمم أوروبا علما بأنها خسرت نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

ومن المعروف أن العائلة المالكة البريطانية لديها علاقة قوية بعالم الرياضة، سواء الخيول أو كرة القدم، أو غيرها، ودائماً ما يكون للملك وولي العهد حضور وبصمة في انتصارات كرة القدم للمنتخب الانجليزي، كما أن الملكة الراحلة إليزابيث كانت من عشاق فريق آرسنال اللندني حسب تأكيدات الصحافة البريطانية.



