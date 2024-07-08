إيلاف من لندن: قالت مصادر بريطانية إن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا سيزوران ويلز يوم الخميس المقبل، للاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيس البرلمان الويلزي.

وهذه أول زيارة للملك تشارلز للبرلمان الويلزي منذ جولته في المملكة المتحدة بعد توليه منصبه. وسيحصل الزوجان الملكيان على استقبال حرس الشرف من الحرس الملكي الويلزي Royal Welsh قبل أن يتم الترحيب بهما من قبل أطفال المدارس الابتدائية من جميع أنحاء ويلز.

وسيجتمع الملك والملكة بعد ذلك بالوزير الأول فوغان جيثينغ وغيره من زعماء الحزب والبرلمان في ويلز.

وقالت المصادر البريطانية إنه بمجرد دخولهما مبنى البرلمان، سيستمع الملك والملكة إلى أداء من مارد بوغ-إيفانز، عازفة القيثارة الجديدة للملك، في أول أداء لها في هذا المنصب.

وبعد أداء تقدمه جوقة من المدرسة الابتدائية المحلية، يسجول تريجانا، سيلقي الملك تشارلز خطابًا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للبرلمان الويلزي.

وقبل المغادرة، ستتاح للملك والملكة الفرصة للقاء أفراد المجتمع وأعضاء طاقم البرلمان الذين عملوا لمدة 25 عامًا.

يشار إلى أنه في زيارته الأخيرة إلى برلمان ويلز، ألقى الملك - الذي كان أمير ويلز سابقًا لمدة 64 عامًا - أول خطاب له باللغة الويلزية بصفته العاهل، وقال فيه إن ويلز لها "مكانة خاصة" في قلب والدته إليزابيث الثانية.