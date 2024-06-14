إيلاف من لندن: أعلنت الأميرة البريطانية كيت أميرة ويلز، زوجة ولي عهد بريطانيا لأول مرة منذ تشخيص السرطان في احتفال عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث.

وقالت أميرة ويلز، في التحديث الصحي الجديد إنها "لم تخرج من الغابة" بمعنى أنها لا تزال تواصل العلاج بينما نشرت صورة جديدة لها، وكانت كيت شاركت في تشخيص إصابتها بالسرطان مع الجمهور في 22 مارس.

وأضافت الأميرة أنها لا تزال "تتعامل مع كل يوم كما هو" وقالت إنها "لم تخرج من الغابة بعد" وأمامها "بضعة أشهر أخرى" لعلاج السرطان، حيث قدمت تحديثًا عن صحتها.

وتخضع كيت للعلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي، منذ تشخيص إصابتها بنوع غير محدد من المرض في وقت سابق من هذا العام.

موكب الأفواج

وستشارك كيت في موكب مسيرة الأفواج المختلفة على الخيول في الجيش البريطاني بالأعلام الملونه السنوي عيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز. سيادة الملكية البريطانية.

وقالت في بيان صدر اليوم الجمعة إنها "تحرز تقدما جيدا" لكنها تمر "بأيام جيدة وأيام سيئة".

وأضافت: "في تلك الأيام السيئة تشعر بالضعف والتعب وعليك أن تستسلم لراحة جسدك". "في الأيام التي أشعر فيها أنني بحالة جيدة بما فيه الكفاية، يكون من دواعي سروري الانخراط في الحياة المدرسية، وقضاء وقت شخصي في الأشياء التي تمنحني الطاقة والإيجابية، وكذلك البدء في القيام ببعض العمل من المنزل."

وأكدت كيت أنها ستحضر موكب عيد ميلاد الملك، المعروف أيضًا باسم Trooping the Colour، مع عائلتها في لندن غدًا السبت.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام إن الملك "مسرور لأن الأميرة تمكنت من الحضور" و"يتطلع بشدة إلى جميع عناصر اليوم". يشار إلى أن الملك نفسه يواصل العلاج من السرطان.

ومن المفهوم أن حضور كيت لهذا الحدث لا ينبغي أن يؤخذ على أنه عودة إلى واجباتها العامة الكاملة.

وتابعت كيت في بيانها: "[آمل] أن أشارك في بعض المشاركات العامة خلال فصل الصيف، لكنني أعلم بنفس القدر أنني لم أخرج من الغابة بعد".

التحلي بالصبر

وقالت: "إنني أتعلم كيفية التحلي بالصبر، خاصة مع حالة عدم اليقين. وأتقبل كل يوم كما يأتي، وأستمع إلى جسدي، وأسمح لنفسي بأخذ هذا الوقت الذي أحتاجه بشدة للشفاء."

وستكون هذه أول مشاركة عامة للأميرة منذ ديسمبر 2023 عندما انضمت إلى بقية أفراد العائلة المالكة في قداس الكنيسة السنوي لعيد الميلاد في ساندرينغهام.

وكان تم إدخال كيت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في البطن في 16 يناير الماضي وتم الإعلان عن العملية في اليوم التالي، عندما قال قصر كنسينغتون في لندن إنها تتعافى.

واحتفظ القصر بتفاصيل صحة كيت الخاصة في الأشهر التالية.

وتم نشر صورة لكيت مع أطفالها الثلاثة بمناسبة عيد الأم في 10 مارس، لكن اللقطة أثارت جدلاً بشأن تحرير الصورة مما أثار تكهنات عبر الإنترنت حول صحة الأميرة.

جراحة ناجحة

وفي ذلك الوقت، قالت في رسالة فيديو مسجلة مسبقًا، إن الجراحة التي خططت لها في البطن في يناير كانت ناجحة، وبينما كان يُعتقد في البداية أن حالتها غير سرطانية، وجدت الاختبارات وجود السرطان.

ثم بدأت تتلقى العلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي، الذي بدأ في فبراير/شباط، وكانت تتعافى على انفراد.

وحضر أمير ويلز المناسبات منفردًا منذ أبريل وقدم عددًا من التحديثات عن كيت أثناء لقائه مع الجمهور. وفي شهر مايو، قال إن كيت "في حالة جيدة"، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبر أحد قدامى المحاربين في يوم انزال النورماندي D-Day أنها كانت "تحب" حضور احتفالات الذكرى الثمانين في فرنسا.

