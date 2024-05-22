إيلاف من لندن: تم الكشف عن صورة لأميرة ويلز كيت زوجة وي العهد البريطاني الأمير ويليام، مستوحاة من رسالتها المصورة لتشخيص مرض السرطان.

ونُشرت اللوحة التي رسمتها الفنانة البريطانية الزامبية هانا أوزور على الغلاف الأمامي لمجلة (تاتلر)، بعد أسبوع من الكشف عن أول صورة رسمية للملك في قصر باكنغهام في 14 مايو.

وتظهر الصورة الأميرة كيت في فستان سهرة أبيض من جيني باكهام بطول الأرضية ارتدته في أول مأدبة رسمية في عهد الملك في عام 2022.

وقالت الفنانة إن الصورة تم وضعها على خلفية خضراء زرقاء، في إشارة إلى لون عين كيت وحبها للتجديف. وتم إصداره بتكليف من مجلة المجتمع الراقي، تاتلر، ويظهر على الغلاف الأمامي لعدد يوليو لتكريم "شجاعة وكرامة" الملك.

ولم تجلس الأميرة لالتقاط الصورة، وبحثت السيدة أوزور في صور لها لتبلغ عملها، قائلة إنها عثرت على أكثر من 189 ألف صورة لكيت في أرشيف الصور.

فيديو تشخيص السرطان

وحسب قناة (سكاي نيوز) فانه ردا على سؤال عما إذا كان الفيديو الأخير لكيت لتشخيص إصابتها بالسرطان قد منح الفنانةا منظورا جديدا لهذه القطعة، قالت السيدة أوزور: "بلا شك. كل صوري تتكون من طبقات من الشخصية، مبنية على كل ما يمكنني العثور عليه عنها".

وقالت إن الخطاب العام أظهر "لحظة التعامل مع شيء صعب، والتحدث من القلب، والتمتع بالشجاعة للتعامل معه بشكل مباشر".

وأبدت الفنانة إعجابها بكيت التي ابتعدت عن الأضواء العامة أثناء خضوعها للعلاج. وقالت أوزور: "لقد ارتقت بالفعل إلى مستوى دورها، لقد ولدت من أجل هذا. إنها تحمل نفسها بكل كرامة وأناقة ورشاقة".

رد فعل مختلط

ومع ذلك، فقد تلقت الصورة استقبالًا متباينًا، حيث شكك بعض النقاد والمعجبين الملكيين في مدى شبهها بالأميرة.

ووصف الناقد الفني الرئيسي لصحيفة ديلي تلغراف، أليستر سوك، التصوير بأنه "سيئ بشكل فاضح، ولا يطاق، ويضرب الأرض".

وكتب أحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذه ليست الأميرة أبدًا، إنها امرأة أخرى في فستانها". وأشاد مستخدم آخر لـ X بأسلوب السيدة أوزور، قائلاً: "أحب الفنانة... إنها أنيقة للغاية".

لكنهم أضافوا: "اللوحة، على الرغم من أنها جميلة، إلا أنها لا تشبه أميرة ويلز...".

كما تلقت الصورة الأخيرة للملك، التي رسمها فنان البورتريه الشهير جوناثان يو، انتقادات مماثلة من المعلقين عبر الإنترنت، الذين قارنوا اللون الأحمر الذي يغطي لوحة الملك بمشهد من فيلم رعب.

يشار الى انةالسيدة أوزور هي الفنانة الثالثة التي تتلقى تكليفا من شركة (تاتلر) لرسم صورة لأحد أفراد العائلة المالكة. وكانت اكتسبت شهرة في عام 2020 من خلال صورتها لحفيدة الملكة فيكتوريا الأفريقية، سارة فوربس بونيتا.

