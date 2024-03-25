لا شك أن تشخيص الإصابة بالسرطان مسبّب للضيق، لكن معظم مَن يعلم بإصابته بذلك المرض لا يشعر أنه مضطر إلى القيام بتسجيلٍ سيشاهده الملايين.

وكانت أميرة ويلز وعائلتها قد طالبوا بالحفاظ على خصوصيتهم. لكنْ في يوم ربيعي بديع، وفي مواجهة مباشرة لعدسة الكاميرا، شاهدنا أميرةً قررت أن تتعامل مع أخبار صادمة، وأن تعلن بنفسها تلك الأخبار.

وعلى مدى أسابيع شاعت أقاويل بأن استراتيجية العلاقات العامة التي يتبناها قصر كنسينغتون لم تُجدِ نفعا؛ فقد انتشرت شائعات عبر الإنترنت انتشار النار في الهشيم، وترددت في أثرها عبر وسائل الإعلام حول العالم نظريات المؤامرة الخالية من أي دليل.

ثم جاءت كارثة صورة عيد الأم، التي كان الهدف منها إخماد لهيب نظريات المؤامرة، لكن ما حدث أنها أججّت ذلك اللهيب (وإنْ كنت أشك في أن فريق العلاقات العامة في القصر قد علم بأمر تعديل الصورة وقت نشرها).

وقد بدا أن الفيديو العاطفي الذي بثّته الأميرة كاثرين قد جاء ليُعيد ضبط الأمور. ولطالما حرصت السلطات في القصر على الإيضاح بجلاء أن هذه كانت دائما هي الخطة؛ فكما أطلع الملك الأمة على حقيقة إصابته بالسرطان، عقدت الأميرة العزم على أن تفعل الشيء نفسه، وجرى اختيار التوقيت بحيث يتزامن مع عطلات الأطفال من المدارس.

وبينما تواجه كاثرين وعائلتها كل ذلك، تشيع الآن حالة من الغضب مما قد يراه البعض تنمّرا على الأميرة، ومن الترويج لأنها اضطرت إلى عمل فيديو بدلا من اتخاذ المسار الأكثر شيوعا عبر كتابة بيانات.

وقال السير كريغ أوليفر، مدير الاتصالات السابق في داوننغ ستريت لبي بي سي: "أحد المعاني المبطّنة التي انطوت عليها رسالة أميرة ويلز هو بوضوح: رجاءً فكّروا قبل أن تخوضوا في تكهنات مؤلمة".

وكان قصر كنسينغتون واضحا في أن كاثرين لها الحق في الخصوصية. وأعرب القائمون على القصر عن ذهولهم من سرعة انتشار الشائعات بمجرد اختفاء الأميرة عن أنظار العامة.

Reuters صعوبة عمل العلاقات العامة في العائلة الملكية أصبحت أمرا واضحا في زمن الإنترنت

ولابد أن الأمر كان مسببا للضيق، بأن يبث التليفزيون الأميركي - في ظل تشخيص إصابة كاثرين بالسرطان- تساؤلات عن زواج الأميرة، وأن تشيع تكهنات غريبة عبر الإنترنت. والأكثر من ذلك، هو عدد المشاهدات التي حققتها تلك الشائعات.

وعلى نحو مختلف تماما، ذكّرني فيديو كاثرين بخطاب تليفزيوني ألقته الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاة الأميرة ديانا. وكانت الملكة الراحلة قد شعرت أنها مضطرة أن تظهر للعامة بعد انتقادات في الصحافة في ذلك الوقت بسبب غياب الملكة.

وقد كانت الملكة أيضا تحاول أن تحمي عائلتها وأن تجعل الأولوية لأحفادها بعد وفاة أمّهم. وكان على الملكة أن تعدّل استراتيجيتها؛ ذلك أن دورها كجدة من جانب ودورها كملكة من جانب آخر يجذبانها في اتجاهين مختلفين.

وقد سمعنا، على مدى أسابيع، انتقادات بأن القصر قد فقد السيطرة على الخطاب وبأن العلامة الملكية قد تلقّت ضربة. ولكن من الصعب الموازنة بين مطالب الأمة من جهة ومطالب العائلة من جهة أخرى، وقد كشفت أخبار كاثرين الصحية سرّ اختفائها عن الأنظار مؤخرا.

وقد حصل الفيديو على ثناء أولئك الذين يفهمون طبيعة عمل العلاقات العامة بالقصر.

وقد أثنى ستيوارت هيغينز، رئيس تحرير صحيفة الصن السابق وهو أيضا مصاب بالسرطان، على ما وصفه بأنه "شجاعة ووقار ورباطة جأش لدى مواجهة الكاميرا" من جانب الأميرة، بدلا من أن تترك الأمر للقائمين على قصر كنسينغتون لينشروا رسالة نيابة عنها.

ويرى هيغينز أن الكشف عن تشخيص الإصابة بالسرطان هو "أمر شخصي للغاية وليس غير الأميرة وعائلتها الصغيرة مَن يملكون قرار إعلان مثل هذا الخبر الصادم".

ولا يعتقد هيغينز أن اللغط الإعلامي الذي أثير حول سبب اختفاء كاثرين هو ما دفعها إلى الكشف عن إصابتها بالسرطان، وإنما هو يعكس "قلقا هائلا وحُبا واحتراما كبيرين لامرأة ستكون مليكتنا في المستقبل".

وقال هيغينز: "أعتقد أنه ينبغي علينا جميعا أن نتمنى لها الخير وأن نتطلع إلى رؤيتها عندما تجد في نفسها استعدادا لرؤيتنا".

وقال تشارلز أنسون، المتحدث السابق باسم الملكة إليزابيث الثانية لبي بي سي، إن "الوقوف على التسلسل الصحيح للمعلومات هو مهمة بالغة الصعوبة في زمن الإنترنت"، لكن قرار عمل فيديو الأميرة "كان صائبا تماما فيما يتعلق بإطلاع العامة على حقيقة الأمر مع توفير نطاق آمن للأسرة في الوقت نفسه".

لكن لا شك أن هناك صدمة حقيقية من كَمّ الشائعات الخبيثة والقاسية التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر عدد من وسائل الإعلام حول العالم على مدى الشهور الماضية.

وبحسب عديدين ممن يتفهمون طبيعة عمل العلاقات العامة في القصر، فإن ما حدث هو الأسوأ على الإطلاق.

ويقول خبير العلاقات العامة مارك بوركاوسكي إن العمل مع العائلات الملكية "هو أصعب وظيفة في العالم... هناك أيام جيدة وأخرى سيئة". لكن بيان الأميرة "وضع الأمور في نصابها".

ويضيف بوركاوسكي: "لقد استطاعوا أن يستعيدوا السيطرة". فيديو أميرة ويلز أطلق سيلا من الحب والتعاطف في كل أنحاء المملكة المتحدة وما حولها.