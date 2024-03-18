إيلاف من لندن: قطع شريط فيديو الشك باليقين، عن الشائعات التي انتشرت في بريطانيا والعالم خلال الأيام الأخيرة عن حالة الأميرة كيت أميرة ويلز زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام.

وللرد على نظريات المؤامرة التي انتشرت بشكل جامح من دون رادع، فإنه وفقا لتقرير لصحيفة (ذا صن)، شوهدت الأميرة كيت (42 عاما) مع زوجها الأمير ويليام من قبل أفراد من الجمهور خلال رحلة إلى متجر المزرعة المفضل لديها في منطقة وندسور، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم تقم أميرة ويلز بأي مهام عامة منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير 2024. ومن غير المتوقع أن يستأنف الملك ارتباطاته الملكية إلا بعد عيد الفصح.

وقالت صحيفة (ذا صن) إن نيلسون سيلفا، 40 عامًا، الذي التقط الفيديو، كان يتسوق لشراء شرائح اللحم في متجر المزرعة عندما رأى كيت وويليام في ممر الخبز.

وقال: "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولي، أذهلتني رؤيتهم هناك. كانت كيت تتسوق مع ويليام وكانت تبدو سعيدة وكانت تبدو في حالة جيدة".

وقال: "لم يكن الأطفال معهم، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".

تحرير الصور

يأتي هذا التطور، بعد أن تورطت أميرة ويلز في خطأ فادح في تحرير صور عائلية مع أطفالها الثلاثة بمناسبة عيد الأم الأسبوع الماضي.

وأصدرت كيت بيانا اعتذرت فيه عن تحرير أول صورة رسمية نشرت لها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير الماضي.

ومع ذلك، تمت إزالته من قبل وكالات التصوير العالمية الكبرى بعد اكتشاف مشكلات في التحرير. وأضافت منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram تحذيرًا إلى المنشور الأصلي الذي يشارك صورة عيد الأم لكيت.

وكتبت كيت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العاصفة التي أحاطت بالصورة: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بإجراء تجارب التحرير. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدًا جدًا. C"

وبالمقابل، واصل الأمير ويليام تنفيذ الارتباطات الملكية أثناء غياب الأميرة كيت عن الواجبات العامة. وقاد أمير ويلز العائلة المالكة إلى جانب الملكة كاميلا في قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر الأسبوع الماضي.

جنون وسائل التواصل

وقالت صحيفة (ذا صن): لقد اخترنا الإبلاغ عن ظهور أميرة ويلز في صحيفة الأمس، وعرض اللقطات اليوم، في محاولة لوضع حد لما أسماه القصر "جنون وسائل التواصل الاجتماعي".

واضافت: وعلى الرغم من أنها تبدو لائقة وبصحة جيدة، إلا أن الأميرة لا تزال تحت التوجيه الطبي لتتوقف عن العمل حتى الشهر المقبل.

وقالت: ولم يتم تحديد موعد حتى الآن للعودة إلى الخدمة العامة بعد الجراحة التي أجريت لها في البطن منذ أكثر من ثمانية أسابيع. ومن المفهوم أنها ستعود إلى العمل عندما تكون في حالة جيدة وجاهزة.

حديث ملتقط الفيديو

وقال الشخص الذي التقط شريط الفيديو، لصحيفة ذا صن: "لاحظت زوجين يختاران أرغفة الخبز وأدارت المرأة وجهها وشعرت وكأنني رأيت الوجه من قبل. كان الأمر مألوفا. عرفته من مكان ما".

وتابع: "ثم عاد ويليام وفكرت: انتظر، أنا أعرف هذا الشخص. فقلت للموظفين: "أعتقد أنه هو" عندما دفعت. وقال: "ذهبت إلى سيارتي وعندما خرجوا من المتجر قمت بتصويرهم للتو. أعتقد أنهم خرجوا عبر بوابة خارج الأرض. لقد اختفوا للتو ولم أر سيارة".

وقال: "أردت فقط أن أشارك عائلتي اللقطات وأظهر كم كانت طبيعية." وقال إن الزوجين كان لديهما "كيمياء" واضحة و"كانا مرتاحين للغاية".

وتابع قائلا: "لم أشعر أنهم يخفون هويتهم. لكنهم لم يعرفوا تمامًا كيف سيكون رد فعل الناس لأنه كان هناك تراكم حول مكان وجودهم وشعرت أنهم يريدون فقط أن يكونوا سريعين هناك".

وقال: بدت كيت سعيدة ومرتاحة. إنهما يبدوان سعيدين لمجرد أنهما تمكنا من الذهاب إلى متجر والاختلاط. بدت كيت مرتاحة كما لو كان الذهاب إلى متجر ناجحًا. لقد بدا الأمر طبيعيًا."

وقال شاهد عيان آخر شاهد اللقطات إن هذا "ما رأيته بالضبط". وأضاف: "إنها مجرد امرأة تتسوق مع زوجها بعد ظهر يوم السبت، تمامًا مثل آلاف الأزواج الآخرين في جميع أنحاء البلاد".

وخلص الى القول: "أنا سعيد لأنها بخير ويمكن للجميع رؤيتها وهي تقف على قدميها وتستمتع بالحياة مرة أخرى."

