إيلاف من لندن: قال الأمير البريطاني ويليام ولي العهد، أمير ويلز إن زوجته كيت "في حالة جيدة" بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.

وقدم وريث العرش تحديثًا عن صحة زوجته في زيارته الأولى لجزر سيلي قبالة ساحل كونيش في جنوب غرب إنكلترا، منذ أن أصبح دوق كورنوال.

وسُئل ويليام عن زوجته الجمعة من قبل الموظفين أثناء زيارته لمستشفى سانت ماري المجتمعي، و: "هي بخير، الأطفال يشعرون بالغيرة لأنني هنا".

وكشفت كيت عن تشخيص إصابتها بالسرطان وكانت في "المراحل الأولى" من العلاج في 22 مارس/أذار.

زيارة كورنوال

وجاءت تصريحات ويليام خلال زيارة لمدة يومين إلى كورنوال وجزر سيلي، وبينما كان هناك، التقى أيضاً مع ممثلين من الشركات المحلية في الميناء.

واستضاف الأمير ويليام خلال جولته في المركز الطبي الصغير بعد زيارته للميناء حفلة صغيرة، حيث اشترى فطائر الكورنيش الخاصة به.

وحصل أمير ويلز، على بطاقة لوالده الملك - وهو أيضًا مريض بالسرطان - وكيت من ماترون ليندا ماكهيل، التي قالت: "لقد كانت بطاقة من حفيدتي التي أرادت أن تتمنى لوالده وزوجته الشفاء العاجل".

كشف المرض

وكانت كيت كشفت عن خضوعها لعلاج السرطان في بيان بالفيديو في مارس الماضي. وقالت دوقة كورنوال عن تشخيصها في ذلك الوقت: "كان هذا بالطبع بمثابة صدمة كبيرة، وأنا وويليام كنا نبذل كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الشابة".

واضافت: "كما يمكنك أن تتخيل، لقد استغرق هذا وقتًا. لقد استغرق الأمر مني وقتًا للتعافي من عملية جراحية كبرى من أجل بدء علاجي".

وقالت: "ولكن الأهم من ذلك هو أننا استغرقنا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون بخير".

وإلى ذلك، قال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إنه بصفته الدوق، يتلقى ويليام دخلاً من دوقية كورنوال - مجموعة من الأراضي والعقارات والاستثمارات - التي تمتلك جزءًا كبيرًا من جزر سيلي وما يقرب من ثلث المباني السكنية.

