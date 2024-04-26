إيلاف من لندن: رأى تقرير إعلامي بريطاني إنه من المرجح أن يكون الأمير ويليام ولي العهد حذرًا بشأن مشاركة ما يجري في حياته الشخصية عند عودته إلى واجباته العامة.

وحسب التقرير، يبدو الأمير ويليام متفائلاً ومنخرطًا عندما يستأنف واجباته العامة بعد تشخيص إصابة أميرة ويلز بالسرطان، لكنه ربما يكون أكثر حذرًا بشأن ما يشاركه حول حياته وتحدياته في الوقت الحالي.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) إن الحياة الملكية هي دائمًا نوع من الأداء - وفي هذه اللحظة لا يمكنك إلا أن تفكر في مقدار ما يتعين على الأمير ويليام أن يظهره بوجه شجاع.

تفاؤل

ولم يكن يبدو سوى متفائلًا ومنخرطًا أثناء قيامه بزيارات إلى منطقة ميدلاندز ، وسط إنكلترا، يوم الخميس، وقد ساعده بلا شك حشد كبير من الترحيب.

وكانت جميع الزيارات تتمحور حول موضوع الصحة العقلية، وهو شغف له ولأميرة ويلز، حيث شجعونا جميعًا على مر السنين على التحدث أكثر.

ومع ذلك، ربما يكون الأمير ويليام أكثر حذرًا بشأن ما يشاركه حول حياته الخاصة والتحديات التي يواجهها في الوقت الحالي، حيث يحاول الموازنة بين دوره العام وحماية خصوصية عائلته.

تاثيرات نفسية

وقال البروفيسور ريتشارد سيمكوك، كبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان، لقناة (سكاي نيوز) إنه في السنوات الأخيرة تم أخذ التأثير النفسي لتشخيص السرطان على محمل الجد، بالإضافة إلى صعوبة التوفيق التي يواجهها أولئك الذين يدعمون أحبائهم، واعترف بأن ويليام ربما تجد الأمر صعبًا أيضًا. وقال: "لا أعتقد أن من أنت مهم".

واضاف البروفيسور سيمكوك بأن "الإصابة بالسرطان هي تجربة إنسانية وعاطفية ومؤلمة للغاية وتؤثر على الشخص المصاب بالسرطان، ولكن الأشخاص المصابين بالسرطان هم الأشخاص من حولهم. ويمكن أن يشكل الخوف من نجاح علاج السرطان عبئًا هائلاً كن ناجحًا، الضغط الذي يفرضه الحفاظ على استمرارية الحياة العائلية."

وأشاد بالطريقة التي تعاملت بها كيت وويليام مع تشخيص حالتها، وقال إنه يأمل أن يساعد انفتاحهما بشأن الصحة العقلية المزيد من الناس أيضًا.

وقال: "لقد رأينا في مؤسسة ماكميلان قوة العائلة الملكية في مشاركة هذه التشخيصات المتمثلة في كونها منفتحة بشأن ما يجري".

وأضاف: "لقد زادت حركة المرور إلى موقعنا الإلكتروني والمكالمات إلى خطوط الدعم لدينا بشكل كبير في أعقاب تلك التشخيصات وأعتقد أن هذا أمر جيد".

تحديات عاطفية

وقال كبير المسؤولين الطبيين في مؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان: "يشعر الناس أن بإمكانهم التواصل والحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، وربما أدى ذلك إلى المزيد من التشخيصات، وربما أدى إلى حصول الناس على دعم أفضل، وإذا كان الأمير على استعداد للحديث عن الصحة العقلية والتحديات العاطفية، فلا يسعني إلا أن نأمل أن يقود الناس إلى إدراك ما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة، يمكنهم التواصل والحصول على المساعدة من المؤسسات الخيرية مثل ماكميلان أو مقدمي الخدمات الصحية القريبين منهم".

وخلص البروفيسور سيمكوك إلى القول: ظل الأمير ويليام يقول كم كانت كيت تتمنى أن تكون في هذه الزيارات. ولا نعرف حتى الآن كم من الوقت ستبتعد عن الواجبات الملكية. لكن قرارها بمشاركة تشخيصها لا يزال له تأثيره الفريد حيث لا تزال الأسرة بلا شك تواجه بعض الأوقات الصعبة.

