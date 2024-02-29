إيلاف من لندن: قال أمير ويلز الأمير ويليام إنه وزوجته كيت "قلقان للغاية" بشأن تصاعد معاداة السامية أثناء زيارته لكنيس يهودي في قلب لندن.

وقال وريث العرش البريطاني خلال زيارة لكنيس "ويسترين ماربل آرتش Western Marble Arch" في غرب لندن، لا مكان لمعاداة السامية في المجتمع. التحيز ليس له مكان في المجتمع. لقد قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى.

وأبلغ الأمير ويليام الطلاب من السفراء الشباب من الصندوق التعليمي للهولوكوست، خلال زيارة المعبد أن الإساءات كانت "لا تنتهي أبدًا" و"تجرد من الإنسانية" و"لم يكن الأمر هكذا من قبل".

وكانت هذه الزيارة من المفترض أن تتم في يناير بمناسبة يوم المحرقة الوطني ولكن تم تأجيلها بعد مرض أميرة ويلز.

تجارب معادية

وقال ولي العهد البريطاني لمحادثيه: "أريدكم جميعًا أن تعرفوا أنه بإمكانكم التحدث عنها وعن تجاربكم. أنا وكاثرين نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد معاداة السامية الذي تحدثتم عنه يا رفاق هذا الصباح، وأنا آسف للغاية إذا كان أي منكم قد مر بتجربة ذلك، فلا مكان له".

وأكد: "لهذا السبب أنا هنا اليوم لأؤكد لكم جميعا أن الناس يهتمون وأن الناس يستمعون ولا يمكننا أن نترك ذلك يمر".

وخلال الزيارة جلست الناجية من المحرقة رينيه سولت، 94 عامًا، مع ويليام وتحدثت بهدوء عن تجربتها في معسكر الاعتقال النازي. سأل ويليام: "كيف تمكنت من ذلك؟".

وأجابت رينيه: "لم يكن الأمر سهلاً. لقد نجوت بطريقة ما."، ومد ويليام يدها وأمسك بيدها عندما وصفت كيف تأثرت عائلتها بتصاعد معاداة السامية في الأشهر الأخيرة.

انهاء القتال

وجاءت زيارة الملك المستقبلي للكنيس اليهودي بعد أن دعا إلى إنهاء القتال في الحرب بين إسرائيل وحماس "في أسرع وقت ممكن" وزيادة الدعم الإنساني لغزة، خلال زيارة الأسبوع الماضي لمقر الصليب الأحمر البريطاني في لندن.

وتأتي تعليقات أمير ويلز بعد أن قال أحد كبار أفراد العائلة الملكية إن "عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص قتلوا" في الحرب بين إسرائيل وحماس في بيان نادر حول الصراع.

يشار إلى انه تم تسجيل أكثر من 4000 حادثة معادية للسامية في المملكة المتحدة من قبل مؤسسة الامن المجتمعي Community Security Trust الخيرية في عام 2023، ويعزى أعلى مستوى على الإطلاق إلى "الحجم الهائل" الذي حدث بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر.

