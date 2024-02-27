إيلاف من لندن: قال قصر كنسينغتون البريطان إن الأمير ويليام أمير ويلز انسحب من حفل تأبيني لملك اليونان السابق قسطنطين، بسبب مسألة شخصية.

وكان من المقرر أن يحضر ويليام قداسًا لملك اليونان الراحل قسطنطين في قلعة وندسور يوم الثلاثاء. ولكن قبل أقل من ساعة من بدء الحفل التذكاري في كنيسة القديس جورج، أُعلن أن ويليام لن يكون حاضراً.

وقالت مصادر ملكية إنه لا يوجد سبب للقلق على الأمير بسبب انسحابه من حفل التأبين.

ولم يدلي قصر كنسينغتون بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إن كيت أميرة ويلز، التي تتعافى من جراحة في البطن، لا تزال في حالة جيدة.

واتصل أمير ويلز بالعائلة الملكية اليونانية لإعلامهم بأنه غير قادر على الحضور.

الأب الروحي

وكان ملك اليونان الراحل قسطنطين، الذي توفي في يناير من العام الماضي، هو الأب الروحي للأمير ويليام وابن عمه الأول من جهة جده والد الملك، دوق إدنبرة الراحل الأمير فيليب.

وتوفي الملك قسطنطين عن عمر يناهز 82 عامًا في يناير من العام الماضي، بعد عقود من الإطاحة به من العرش في انقلاب عسكري.

كما غاب عن القداس الملك تشارلز الثالث، الذي يعالج من السرطان، عن الخدمة وقادت الملكة أفراد العائلة الملكية في الحضور، وكان من بينهم الأمير الأمية آن والأمير أندرو وطليقته سارة فيرغسون.

وسافر العشرات من أفراد العائلة الملكية إلى وندسور لحضور حفل التأبين التذكاري، لكن من غير المتوقع أن يلتقي بهم الملك - الذي كان يقيم في القلعة - على انفراد.

ومن المقرر بدلاً من ذلك أن يغادر مقر إقامته في بيركشاير في وقت ما يوم الثلاثاء.

وانضمت إلى العائلة أرملة الراحل قسطنطين، الملكة آن ماري، وابنهما الأكبر، ولي العهد الأمير بافلوس، وزوجته، ولية العهد الأميرة ماري شانتال، بالإضافة إلى أفراد آخرين من العائلة الملكية اليونانية والدنماركية.

وشهدت خدمة التأبين تدخل الأمير بافلوس لإلقاء قراءة كان من المقرر أن يلقيها الأمير ويليام.