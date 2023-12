إيلاف: يزعم كتاب جديد أن قصر كنسينغتون في لندن "بذل كل ما في وسعه" لإبطال شائعة مفادها أن الأمير ويليام خان كيت ميدلتون مع صديقته روز هانبري.

كتب الخبير الملكي أوميد سكوبي في كتابه Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival أن السكرتير الصحفي كريستيان جونز حاول مرارًا وتكرارًا إقناع صحيفة The Sun - أول منفذ حاول الاستفسار عن مزاعم الخيانة - بالتوقف عن البحث في القصة.

قال أحد رجال البلاط السابقين لسكوبي: "كان كريستيان يائسًا جدًا لوقف الشائعة وبذل كل جهده في ذلك".

يدعي المؤلف أن جونز أخبره حتى أن المحنة برمتها كانت "تضغط عليه" ووعد في النهاية صحفيًا من صحيفة "ذا صن" بأخبار حصرية أخرى متعلقة بالعائلة الملكية "مقابل التراجع عن الشائعات".

يكتب سكوبي أنه بحلول يونيو 2019، "سحبت صحيفة صن الصحفيين المكلفين بتغطية القصة"، وزُعم أن أحد رجال البلاط رفيعي المستوى أخبره أن "كريستيان ساعد في إنهاء الأمر".

ويزعم أيضًا أن الصحيفة حولت تركيزها إلى كتابة "سلسلة من القصص الكاشفة" عن الأمير هاري وميغان ماركل.

وقال سكوبي لبرنامج Entertainment Tonight يوم الخميس إنه كان "حذرًا للغاية" بشأن كيفية تعامله مع الادعاءات بأن ويليام خان ميدلتون مع هانبري عندما كانت زوجته حاملاً بطفلهما الثالث، بالإضافة إلى الجفاء الذي شاب علاقة أميرة ويلز مع صديقة الزوجين السابقة.



وأضاف: "لأسباب قانونية، هناك أشياء كثيرة لا يمكن للمرء الخوض فيها، لكنني أعتقد أنها مهمة حقًا، حتى لو كانت شائعة". "وأنا حقًا لا أرى دليلاً على أن هناك ما هو أكثر من مجرد ثرثرة".

وتكهن سكوبي بأن هذه الإشاعات منتشرة منذ سنوات لأن ويليام وميدلتون "لم يتناولاها أبدًا"، مضيفاً: "هذه الشائعات لن تختفي أبدًا على الرغم من عدم وجود حقيقة تشير إلى صحتها".

ومع ذلك، وضع محامو ويليام حداً لمزاعم الخيانة في أبريل 2019.

حيث صرح المحامون في شركة Harbottle & Lewis للمحاماة في لندن للمطبوعات البريطانية في ذلك الوقت، "بالإضافة إلى كونها كاذبة وضارة للغاية، فإن نشر تكهنات كاذبة فيما يتعلق بالحياة الخاصة لعملائنا يشكل أيضًا انتهاكًا لخصوصيتهم وفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان."

من هي روز هانبري؟

روز هانبيري هي مركيزة تشولمونديلي. تتحرك هي والأمير ويليام في نفس الدوائر، حيث كانت جدة هانبري - الليدي إليزابيث لامبرت - وصيفة الشرف للملكة إليزابيث. كانت هانبيري ضيفًة في العديد من المناسبات الملكية، بما في ذلك حفل زفاف ويليام وكيت في عام 2011، وزيارة الرئيس ترامب الرسمية، ومؤخرًا حفل تأبين الأمير فيليب. يشاع أيضًا أن هانبري وميدلتون كانتا صديقتين حميمتين جدًا، حتى بدأت كيت ترى هانبري على أنها "منافستها" فهما تبدوان متشابهتين إلى حد ما.



المركيزة هي عارضة أزياء سابقة وكانت متعاقدة مع Storm Models، وهي نفس الوكالة التي اكتشفت كيت موس. في عام 2016، شاركت صورة على إنستغرام لها ولأماندا سيفريد وهي عارضة أزياء لميو ميو في مجلة فوغ. وكانت أيضًا لفترة وجيزة باحثة لدى النائب المحافظ مايكل جوف.

تزوجت هانبيري من ديفيد تشولمونديلي، مركيز تشولمونديلي السابع، في عام 2009، بعد أن التقيا لأول مرة في عطلة في إيطاليا في عام 2003. وهناك فجوة عمرية بين الزوجين تبلغ 23 عامًا، وفقًا لـمجلة Hello!، وعقدا قرانهما بعد خطوبة دامت يومين فقط. لديهما أيضًا ثلاثة أطفال: ألكسندر، إيرل روكسافاج؛ أوليفر، اللورد تشولمونديلي؛ والسيدة ايريس.

خلال عهد الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، حمل تشولمونديلي - المعروف أيضًا باسم ديفيد روكسافاج - لقب اللورد العظيم تشامبرلين. وفقًا لصحيفة ديلي ميل، كان جزءًا من دوره هو السير للخلف أمام الملكة أثناء الافتتاح الرسمي للبرلمان. ومع ذلك، بعد وفاة الملكة، تم استبداله باللورد كارينجتون السابع. على الرغم من أن البعض قد يربط تغيير الدور بشائعات القضية المذكورة أعلاه، فقد خسر تشولمونديلي منصبه بسبب تقليد طويل الأمد يقضي بمنح اللقب لعائلة أرستقراطية أخرى عند وفاة الملك.

هل يشير الأمير هاري إلى هذه القضية في سلسلته الوثائقية على نتفليكس؟

في 8 ديسمبر، أصدرت شركة نتفليكس الجزء الأول من مسلسل وثائقي بعنوان Harry & Meghan، وهو عبارة عن مسلسل وثائقي من ست حلقات حول تخلي الزوجين عن ألقابهما الملكية. بينما ركزت الحلقات الثلاث الأولى بشكل كبير على قصة حبهما، وكيف دعم الثنائي بعضهما البعض، وعائلة ميغان؛ تعمق الجزء الثاني في كيفية تعامل وسائل الإعلام البريطانية والعائلة المالكة مع الزوجين حتى لحظة مغادرتهما. وفي المقطع الترويجي القصير للجزء الثاني، ناقش هاري التفاوت بينه وبين ويليام، فقال: “لقد كانوا سعداء بالكذب لحماية أخي. لم يكونوا أبدًا على استعداد لقول الحقيقة لحمايتنا”.



وعلى الرغم من أن هاري لم يذكر هانبري صراحةً، فقد أشار البعض إلى أن دوق ساسكس يبدو أنه يشير إلى شائعات هذه القضية. تصدرت علاقة ويليام وهانبري المزعومة عناوين الأخبار في مارس 2019، في نفس الوقت تقريبًا الذي كانت فيه ميغان حامل بآرتشي، ونتيجة لذلك واجهت عناوين قاسية وعنصرية. في نفس المقطع الترويجي، قالت ميغان إنها لم "تُلقى للذئاب"، بل تم "إطعامها" لهم، وربما تتحدث عن كيفية قيام العائلة المالكة بحماية الأمير ويليام وعملت على وضع حد لشائعات وجود علاقة غرامية، دون ابداء نفس الحماسة في وقف التشهير الذي كانت تتعرض له.