إيلاف من الكويت: صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.

ووفقاً للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

قرار سيادي له احترامه

ووفقاً لمؤشرات ردة الفعل عبر السوشيال ميديا، فقد أكد الغالبية من الكويت وخارجها احترام القرار السيادي للدولة الكويتية، وخاصة فيما يتعلق بالجنسية، فهو القرار الأكبر الذي يجسد سيادة الدولة وقدرتها على فرض قانونها، وتطبيقه على الجميع، فالأوراق لا تفرق بين فنان شهير وشخص لا يتمتع بأي شهرة، أي أن الجميع سواسية أمام بنود ونصوص القانون.

تعاطف وحزن على رموز القوة الناعمة للكويت

إلا أن ذلك لم يمنع البعض الآخر من الجماهير الكويتية والخليجية والعربية بصفه عامة من التعبير عن تعاطفهم من الفنانة نوال والفنان داود حسين، باعتبارهما من رموز القوة الناعمة للكويت، خاصة أن الكويت تتصدر تاريخياً الخليج العربي في النهضة الفنية والثقافية، فضلاً عن أن سنوات عطاء داود حسن ونوال امتدت لعدة عقود .

نوال وداود .. إلى أين؟

تشير التوقعات إلى أن دواد حسين ونوال بما لهما من تاريخ فني كبير، ومسيرة وسيرة ذاتية جيدة سلوكياً وأخلاقياً، فسوف يتم عرض جنسيات دول خليجية أخرى عليهما، وقد يكون القرار بالحياة في بلد غير خليجي مثل مصر على سبيل المثال، أو الاستمرار في الكويت.