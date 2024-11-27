إيلاف من لندن: تمت تبرئة ابنة محمد الفايد من تهمة سرقة هاتف آيفون بقيمة 1900 جنيه إسترليني لأخيها عمر بعد إسقاط الادعاء البريطاني للقضية.

ونفت كاميلا فايد، 39 عامًا، سابقًا تهمة السرقة ضد عمر فايد في صالة الألعاب الرياضية في عقار العائلة المدرج في الدرجة الأولى، بارو جرين كورت، بالقرب من بلدة أوكستيد في مقاطعة ساري، في 18 مايو 2020.

وكان من المقرر أن تواجه المحاكمة إلى جانب زوجها محمد إسبر، 44 عامًا، وماثيو ليتلوود، 35 عامًا، وأندرو بوت، 52 عامًا، الذين نفوا جميعًا نفس التهمة، في فبراير من العام المقبل.

لكن المدعين لم يقدموا أي دليل في جلسة استماع في محكمة غيلدفورد كراون يوم الأربعاء.

وقالت المدعية العامة إيلويز مارشال: "لقد نصحت هيئة الادعاء العام في عدد كبير من القضايا، وفي النهاية تم اتخاذ القرار بسبب مجموعة من العوامل".

وقالت القاضية باتريشيا ليز: "في ظل هذه الظروف، فإن المحكمة ستصدر أحكاماً بالبراءة فيما يتعلق بكل متهم. وفيما يتعلق بهم، فقد تم إعفاؤهم من المحكمة".

ولم تحضر السيدة كاميلا فايد، من منطقة سكنها في حي بارك لين، وسط لندن، جلسة الاستماع يوم الأربعاء، في حين ظهر المتهمون الآخرون معها عبر رابط فيديو.

وفاة وفضائح

وقد توفي والدها، رئيس هارودز ونادي فولهام لكرة القدم السابق محمد الفايد العام الماضي عن عمر يناهز 94 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، اتهم رجل الأعمال الملياردير بالاعتداء الجنسي على نطاق واسع على موظفاته، حيث وجهت مئات النساء اتهامات إلى هارودز.

وقالت شركة هارودز في وقت سابق إنها "منزعجة للغاية" من هذه الادعاءات وقالت إنها "منظمة مختلفة تمامًا عن تلك التي يمتلكها ويسيطر عليها فايد بين عامي 1985 و2010".

وقال نادي فولهام في وقت سابق إنه يحاول تحديد ما إذا كان أي شخص في النادي قد تأثر، ويشجع الناس على التقدم إلى قسم السلامة أو الشرطة.