إيلاف من لندن: قال محامون يمثلون ضحايا الملياردير المصري الراحل محمد الفايد المزعومين إنهم تلقوا اتصالات من أكثر من 400 شخص، بما في ذلك المزيد من الضحايا والشهود المزعومين.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، قال ممثلو مجموعة العدالة لضحايا متجر (هارودز) اللندني الشهير، إنهم تلقوا اتصالات من أشخاص من هارودز ونادي فولهام لكرة القدم، اللذين كان الفايد يمتلكهما سابقًا، و"أماكن مختلفة" مرتبطة برجل الأعمال.

وتم توجيه سلسلة من الاتهامات ضد رجل الأعمال في أعقاب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية وفيلم وثائقي عن سلوكه اتهمته فيه عدة نساء بالإساءة.

وقال المحامي دين أرمسترونغ، يوم الخميس، إن أول خطاب للمطالبة قد أرسل إلى هارودز من قبل المحامين الذين يمثلون الضحايا المزعومين للمالك السابق للمتجر، مما يمثل "بداية العملية القانونية الرسمية".

طريق العدالة

وقال السيد أرمسترونغ: "لقد خذلتنا أجزاء كبيرة من مجتمعنا والتهديدات التي تعرضن لها والعقبات التي وضعت أمامنا بينما نسعى إلى إيجاد طريق العدالة لهم".

وقال بروس دروموند، الذي تحدث أيضًا في المؤتمر، إنه عندما بدأت المجموعة في المشاركة في القضية لأول مرة، كانت هناك مزاعم من أربع نساء ضد فايد. وقد ارتفع هذا الآن إلى 421 استفسارًا.

وقال إن غالبية المطالبات جاءت من المملكة المتحدة، لكنها جاءت أيضًا من الولايات المتحدة وكندا وآسيا وأستراليا وأجزاء أخرى من أوروبا.

وقال السيد دروموند "إن هذا في رأينا هو نطاق صناعي للإساءة"، مضيفاً: "إساءة لم يكن من الممكن أن ترتكب إلا في ظل نظام سمح بحدوث الإساءة.

"هذا هو ما يشكل أهمية كبيرة لهذه القضية ولماذا تعتبر هذه القضية، كما قلت من قبل، من نواح عديدة، أسوأ قضية إساءة جنسية للشركات للنساء عرفها العالم على الإطلاق".

أدلة موثقة

وقال إن المجموعة لديها "أدلة موثوقة" على أن فايد ارتكب إساءة مزعومة في عدد من المواقع المختلفة بما في ذلك مساكنه في بارك لين في لندن، وممتلكاته في ساري، وطائرته، وفندق ريتز في باريس وعلى متن يخته الخاص.

وقال السيد دروموند "كانت كل فتاة شابة في فلكه هدفاً". ومن بين هؤلاء الذين زعموا أنهم تعرضوا للإساءة من قبل فايد ابنة لاعب كرة القدم الشهير بول غاسكوين، بيانكا.

وفي حديثها لشبكة (سكاي نيوز) في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل فايد عندما كانت تعمل في متجر لندن كبائعة. مراهقة.

كما زعمت قائدة فريق فولهام لكرة القدم للسيدات السابقة روني جيبونز أنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين.

هذا بالإضافة إلى 21 امرأة ذهبن إلى شرطة العاصمة بين عامي 2005 و2023 بتهم ارتكاب جرائم جنسية ضد رجل الأعمال.

وقال متجر (هارودز) في وقت سابق إنه "منزعجة تمامًا" من مزاعم الإساءة، وقال إنه الآن "منظمة مختلفة تمامًا عن تلك التي يملكها ويسيطر عليها فايد بين عامي 1985 و2010".