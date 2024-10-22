إيلاف من لندن: قالت عارضة الأزياء البريطانية بيانكا غاسكوين إنها تعرضت للتحرش والاعتداء الجنسي من قبل محمد الفايد عندما كانت تعمل في هارودز عندما كانت مراهقة.

وكانت بيانكا البالغة من العمر 37 عامًا، وهي ابنة أسطورة كرة القدم الإنجليزية بول غاسكوين، قد زارت متجر الأقسام الفاخرة في منطقة نايتسبريدج في لندن، مع والديها عندما كانت تكبر وقالت إن الفايد سيكون "ساحرًا" وسيقدم لهم الهدايا.

وفي حديثها العلني عن ذلك لأول مرة في برنامج The UK Tonight على قناة (سكاي نيوز) مع المذيعة سارة جين مي، قالت إن هذا يعني أنه بحلول الوقت الذي انضمت فيه إلى هارودز في سن السادسة عشرة شعرت "بالأمان" في وجوده.

ومع ذلك، عندما بدأت العمل مع رجل الأعمال المصري، ادعت أنه كان يتحسسها ويجبرها على تقبيله خلال اجتماعاتهما الأسبوعية.

شعور بالخوف

وقالت إنها شعرت بالفخ والخوف وفي إحدى الليالي عرض عليها شقة هارودز بارك لين للإقامة فيها قبل الرحلة.

وفي مقابلة عاطفية، قال غاسكوين: "[وصل الفايد] إلى الشقة لصدمتي، لقد كنت مذهولاً، كنت في حالة صدمة شديدة".

واضافت: "لم أكن أعرف حقًا ماذا أفعل، دخل ثم أجلسني على الأريكة... أخرج أعضائه التناسلية وأمسك بيدي وكان يحاول تحريكها على أجزائه. عندما لم ينجح ذلك، حاول دفع رأسي إلى حضنه. ولا أعرف كيف، لكنني تمكنت من الهربط.

وقالت: "وأعتقد أنه ربما كما تعلمون، أنه كان يعرف والديّ... لا أعرف، ربما كان ذلك لينقذني في تلك اللحظة. لكن الأمر كان مروعًا."

يذكر أنه ظهرت سلسلة من الادعاءات ضد الفايد منذ نشر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية. توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا.

60 ادعاء

وقالت شرطة العاصمة إنها سجلت 60 ادعاءً ضد الفايد منذ الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، بما في ذلك ادعاءات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتضاف هذه الحالات إلى 21 امرأة تقدمن ببلاغات للشرطة بين عامي 2005 و2023 ضد رجل الأعمال بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وقال متجر (هارودز) يوم الاثنين إن أكثر من 250 شخصا يشاركون في عملية تسوية مطالبات التعويض عن سوء السلوك الجنسي المزعوم من جانب الفايد.

وأعربت غاسكوين عن قلقها من فقدان وظيفتها إذا تحدثت، وقالت إنها كانت تحاول معرفة ما يجري أثناء ارتكاب الإساءة المزعومة، وكانت قلقة بشأن فقدان وظيفتها.

تهديد

وقالت: "أخبرني [الفايد] أنه إذا قلت أي شيء فسوف أفقد وظيفتي". "لقد شعرت بالخوف الشديد، في السادسة عشرة من عمري، وعند بلوغي السابعة عشرة، كنت أعتقد أنني أعرف ما يجري في ذلك الوقت، ولكنني في الحقيقة لا أعرف.

وأضافت: "أتذكر الآن وأشعر بالأسف الشديد على نفسي عندما كنت في السادسة عشرة من عمري وأتمنى لو كان بإمكاني حمايتها."

وقالت غاسكوين: "كان يقول لي [والدي] إنه مصدر إحراج"، كما قالت إن الفايد كان يدلي بتعليقات مهينة عن والدها، الذي تم توثيق مشاكله المتعلقة بالصحة العقلية والإدمان، عندما بدأ في إغرائها قبل وقت قصير من انضمامها إلى هارودز.

كلام عن غاسكوين اللاعب

واستطردت: "كان [الفايد] يقول لي كم كان والدي سيئًا لأنه كان يأتي إلى المتجر وهو في حالة سُكر، وكان يقول لي [إن والدي] مصدر إحراج."

وقالت إن الفايد أخبرها أنها يجب أن ترى نفسه "كأب" بدلاً من ذلك، وقالت إنها شعرت "بإحساس زائف بالأمان معه منذ البداية".

وقالت غاسكوين مؤخرًا "لقد أنجبت طفلة وقررت أن تتحدث بعد أن رأت ضحايا آخرين مزعومين للفايد يتقدمون بشكاوى".

وقالت: "أشعر أنني مضطرة إلى القيام بهذا، كما أريد أن أفعل هذا. أريد أن أقف إلى جانب النساء، وأتمنى أن أحقق أي نوع من التغيير حتى لا تضطر ابنتي في المستقبل إلى المرور بشيء كهذا... ولن يتمكن هؤلاء المفترسون من الإفلات بما يفلتون منه."

وزيرة العدل

وعندما سُئلت وزيرة العدل شبانة محمود عن الاتهامات، قالت: "أعتقد أنها مجرد مجموعة مروعة من الاتهامات ومذهلة أن العديد من النساء، اللاتي كن هناك في مراحل مختلفة من حياتهن، يتقدمن بتجارب من الإساءة الشديدة حقًا على أيدي أصحاب عملهن".

واضافت: "أعتقد أن هناك أسئلة موجهة إلى جميع المؤسسات التي كان محمد الفايد مسؤولاً عنها أو متورطًا فيها، حول ما فعلته، وما كانت تعرفه، وكيف استجابت".

وقالت وزيرة العدل: "أعتقد أن الاعتذارات الآن موضع ترحيب كبير، ولكن أعتقد أن هناك بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها حول ما حدث في الماضي".

وكان متجر هاودز قال سابقًا إنه "منزعج تمامًا" من مزاعم مماثلة وقال إنه "منظمة مختلفة تمامًا عن تلك التي يمتلكها ويديرها الفايد بين عامي 1985 و2010".