إيلاف من لندن: كشفت شرطة العاصمة البريطانية أنها سجلت 40 ادعاء جديدا بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.

وتقول شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) إن الادعاءات الجديدة تضاف إلى 21 ادعاء كانت الشرطة على علم بها في وقت سابق.

وظهرت ادعاءات ضد الملياردير السابق مالك هارودز ونادي فولهامرلكرة القدم، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عاما، في أعقاب تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية وفيلم وثائقي عن سلوكه اتهمته فيه عدة نساء بالإساءة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن شرطة العاصمة قولها إن الادعاءات الجديدة تتعلق بـ 40 ضحية مزعومة - وتضاف إلى ادعاءات تتعلق بـ 21 امرأة منفصلة بين عامي 2005 و2023 كانت الشرطة على علم بها قبل البث الشهر الماضي.

وحثت قوة الشرطة أي شخص لديه ادعاءات ضد فايد على التقدم، قائلة إنها ستسعى إلى مقاضاة الآخرين فيما يتعلق بالادعاءات.

أفعال آخرين

وقال القائد في شرطة العاصمة ستيفن كلايمان يوم الجمعة: "منذ بث الفيلم الوثائقي ومناشدتنا الأخيرة، تلقى المحققون العديد من المعلومات، تتعلق في الغالب بأنشطة محمد الفايد ولكن بعضها يتعلق بأفعال آخرين.

وقد أدى هذا إلى تسجيلنا 40 ادعاءً جديدًا، تتعلق بـ 40 ضحية ناجية وتغطي جرائم بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاغتصاب عبر فترة زمنية بين عامي 1979 و2013.

وقال كلايمان: "هذه بالإضافة إلى الادعاءات التي كنا على علم بها قبل بث الفيلم الوثائقي. واضاف: "أدرك الشجاعة التي سيحتاجها الناس لاتخاذ هذه الخطوة والتحدث إلينا عن تجاربهم وأريد أن أطمئن أي شخص لم يتصل بنا بعد بأن لدينا محققين مدربين بشكل خاص سيستمعون إليك ويدعمونك".

وقال كلايمان: "بينما تتعلق غالبية المعلومات التي تلقيناها بملكية الفايد لهارودز، فإننا نتواصل مع ممثلي المنظمات الأخرى المرتبطة بالفايد لضمان تحديد هوية أي شخص متأثر وإتاحة الفرصة له للتحدث معنا.

وقال المحامون الذين يمثلون ضحايا فايد المزعومين إنهم يتوقعون المزيد من تقدم نسوة بشكاوى..

وتخطط مجموعة العدالة لضحايا هارودز لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتجر الفاخر. وقالت المجموعة الشهر الماضي إنها تلقوا أكثر من 200 مكالمة ورسالة من جميع أنحاء العالم بشأن مطالبهم القانونية المقترحة.