إيلاف من لندن: ناشدت شرطة العاصمة البريطانية أي ضحايا محتملين ناجين لمحمد الفايد بالتقدم اليها حتى تتمكن من التحقيق.

وقالت شرطة سكوتلانديارد في بيان لها، اليوم الخميس، إنها يجب أن تضمن أن كل ضحية محتملة لديها الثقة في التقدم في حالة "إمكانية ملاحقة أي شخص بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة" حيث كشفت عن عدد غير معروف من المزاعم الجديدة التي تم تقديمها.

بيان

وقالت شرطة العاصمة في بيان لها إنها "يجب أن تضمن" أن كل ضحية ناجية لديها الثقة للتحدث إلى الشرطة حول مالك هارودز السابق، على الرغم من أنه لا يمكن رفع دعوى جنائية ضد شخص متوفي.

وقالت الشرطة إنها يجب أن تضمن استكشافها بالكامل ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص آخر بتهمة ارتكاب أي جرائم جنائية ذات صلة بعد وفاة فايد عن عمر يناهز 94 عامًا في العام الماضي.

وحتى الآن، قالت شرطة العاصمة إنها لديها 19 ادعاءً بجرائم تتعلق بفايد وقعت بين عامي 1979 و2013، وتتعلق بـ 19 امرأة. ومن بين هذه القضايا خمسة عشر قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي وقضية واحدة تتعلق بالاتجار بالبشر.

لكنها تقول إنها تلقت الآن ادعاءات جديدة من أشخاص لم يتصلوا بها من قبل بشأن الفايد، رغم أنها لا تؤكد العدد في الوقت الحالي.

أهمية الادعاءات

وقال القائد ستيفن كلايمان: "نحن ندرك أهمية الادعاءات الموجهة ضد محمد الفايد والتأثير الذي خلفته على المتضررين. ومن الأهمية بمكان أن يكون لأي ضحية صوت وأن يكون قادرًا على الإبلاغ عن أي ادعاءات إذا لم يفعل ذلك من قبل، وأن يعرف أنه سيتم التعامل معه بجدية".

وأضاف: "لدينا فرق متخصصة لضمان دعم جميع الضحايا الذين يتصلون بنا بأفضل طريقة ممكنة".

وقال كلايمان: "أتفهم أنه لسنوات عديدة سعت العديد من الأشخاص إلى الحصول على إجابات فيما يتعلق بهذه القضية. "سنبذل كل ما في وسعنا لتحديث تقدمنا ​​عندما نستطيع، ولكن من الأهمية بمكان أن نفعل ذلك بدقة وأن نفعله بالطريقة الصحيحة".