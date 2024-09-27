إيلاف من لندن: كشف محقق سابق إن العلاقة الوثيقة بين محمد الفايد المالك السابق لمتجر (هارودز) الفاخر، والشرطة البريطانية "كانت تبدو مشوبة بالفساد".

وقال ستيفن أوتر إن شرطة العاصمة (سكوتلانديارد) كانت تربطها "علاقة خاصة" بالمتجر "تعود بالنفع عليه وعلى الشرطة"، كما أخبره ضابط آخر في عام 1999.

وأضاف لقناة (سكاي نيوز) أن الشرطة "كانت ستوفر موارد إضافية في عيد الميلاد" وفي المقابل "كانت تتلقى سلال هدايا" وكان الضباط "يتلقون هدايا مجانية من المشروبات".

مزاعم اغتصاب

يأتي حديث ضابط الشرطة السابق في الوقت الذي زعمت فيه خمس نساء كن يعملن في المتجر الفاخر أنهن تعرضن للاغتصاب من قبل الفايد.

وقد تقدمت أكثر من 100 امرأة للقول إنهن تعرضن للاعتداء أو للإدلاء بشهاداتهن للمحامين. وتناشد الشرطة أي "ناجيات محتملات من الضحايا" التقدم للعدالة حتى تتمكن من التحقيق.

عندما أصبح السيد أوتر قائدًا لشرطة بلدية كنسينغتون وتشيلسي الملكية في عام 1999، كان لدى شرطة سكوتلانديارد سيارة (أوستن ميني مترو) عليها شعار هارودز بتمويل من فايد.

وقال السيد أوتر إنها "بدت أشبه بسيارة هارودز أكثر من كونها سيارة شرطة. بدا الأمر وكأن شخصًا ما وضع ضوءًا أزرق على سيارة هارودز".

وأضاف: عندما ذهب إلى هارودز لإعادة السيارة، التقى برئيس أمن هارودز الذي قال إنه دفع المفاتيح للخلف وقال له: "انظر، أنت لا تفهم، هذا ترتيب مستمر منذ فترة طويلة. وأن الكثير من رؤساء الشرطة استفادوا من هذه العلاقة. "ويحصل زملاؤك على سلال هدايا في عيد الميلاد".

وقال إنه قيل له: "عندما تكون هنا لفترة أطول قليلاً، سيكون لديك فهم أفضل لهذه العلاقة".

يذكر أن محمد فايد أصبح أول رجل أعمال يرعى شرطة العاصمة من خلال التبرع بسيارة دورية روفر في كنسينغتون وهي التي تم تصويره بداخلها في عام 1996.

وقال السيد أوتر أيضًا عندما ذهب لإعادة مفاتيح السيارة، كان لدى هارودز مركز احتجاز "كان أفضل من أي مركز احتجاز رأيته في شرطة العاصمة بأكملها".

هدايا مجانية

وقال السيد أوتر إنه أجرى مراجعة وجدت أن شرطة العاصمة قدمت لهارودز مستوى غير متناسب من الدعم. وقال: "كانت حراستنا لهارودز مثل حراسة مباراة في الدوري الممتاز، والمخاطر لم تدعم حرفيًا الموارد والاهتمام الذي حصلوا عليه".

وقال لاحقًا إن القوة تلقت "الكثير من الشكاوى" من رئيس الأمن، الذي قال له: "ضباطك هنا "مرة أخرى، يطلبون هدايا مجانية."

علاقة فاسدة

وعندما سُئل السيد أوتر عما إذا كان ضباط شرطة العاصمة فاسدين، قال: "أعتقد أنهم ربما كانوا فاسدين، وأعتقد أن الثقافة كانت أن الشرطة كانت موضع ترحيب للدخول والحصول على طعام مجاني."

وأضاف: "لقد شعرت بعدم الارتياح الشديد تجاه العلاقة. كانت علاقة كان فيها لهذا المتجر كميات هائلة من السلطة على قادة مناطق الشرطة المحيطة به".

وقال: "لقد شعرت وكأنها علاقة فاسدة من كلا الجانبين." وأشار إلى أن العلاقة "لعبت دورًا سلبيًا للغاية" في التحقيقات في قضية فايد.

تحقيقات الشرطة

وفي مناقشة الدور الذي ربما لعبته العلاقة الفاسدة في التحقيقات التي أجرتها الشرطة في قضية فايد، قال "لا بد أنها لعبت دورًا سلبيًا للغاية".

وزعم أن رئيس الأمن "تمكن من الوصول إلى معلومات في شرطة العاصمة من خلال تلك العلاقات".

وقال: "إنه ذلك التسلل الخبيث في العلاقة". "لقد أفاد ذلك ضباط الشرطة وأفاد فايد. وأضاف أوتر: "أعتقد أن أغلب الناس ربما لم يدركوا، وآمل ذلك، أن الأمر كان في الواقع يخفي ويخلق فرصة للسلوك الجنسي المفترس."

وأضاف: "إن إقامة علاقة مع الشرطة على مستوى عالٍ أمر قوي للغاية. إذا كان بإمكانك الاتصال بالناس والقول لهم "هل يمكنكم التحقق من هذا الشخص؟" فهذا أمر قوي للغاية ويعرض شرعية خدمة الشرطة البريطانية للخطر حقًا."

وفي الأخير، قالت قناة (سكاي نيوز) في تقريرها: رفضت شرطة العاصمة التعليق، وقال المتحدث باسمها: "نظرًا لطول الوقت منذ وقوع الأحداث... فإننا غير قادرين على تقديم رد."