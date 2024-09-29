إيلاف من لندن: كشفت مضيفة طيران سابقة تقول إن الملياردير المصري محمد الفايد المالك السابق لمتجر هاودز الفاخر في لندن، طردها بعد رفضها النوم معه.

وتحكي جيري ماكدونالد كيف تحولت وظيفة أحلامها على متن الطائرة الخاصة للفايد إلى كابوس. وزعمت مضيفة الطيران السابقة في شركة الطيران الخاصة للفايد أنه اعتدى عليها جنسياً وطردها من العمل لرفضها النوم معه.

كانت ماكدونالد تبلغ من العمر 28 عامًا عندما انتقلت من شيشاير إلى جنوب شرق إنجلترا من أجل ما اعتقدت أنه وظيفة أحلامها كمضيفة طيران في شركة (فاير)، والتي أصبحت الآن شركة هارودز للطيران.

حياة الى كابوس

لكن في أول مقابلة لها على الهواء، أخبرت (سكاي نيوز( كيف تحول الأمر بسرعة إلى كابوس.

وبعد أول رحلة لها من لندن إلى باريس على متن الطائرة الخاصة للفايد، قالت ماكدونالد إن الملياردير سرعان ما اختارها، وتركها "مثل الغزال أمام المصابيح الأمامية" حيث أصر على مرافقته إلى فندق ريتز.

في البداية، قالت إنه لم يكن صريحًا للغاية. كان يعانقها ويقبلها على خدها ويعطيها المال. ولكن في رحلتها الثالثة، تزعم أنه ذهب إلى أبعد من ذلك.

قالت: "أتذكر أنني جلست على كرسي ولم أكن أعلم أنه ظهر فجأة خلفي، ووضع يده مباشرة في قميصي". وأضافت: "لحسن الحظ تمكنت من الإمساك بيده ورفعها مرة أخرى".

سلوك الفايد

من هنا، قالت السيدة ماكدونالد إن سلوك فايد ساء. وفي مناسبة أخرى، قالت إن فايد اتصل بها بنفسه ذات مساء في منزلها في إسيكس، ليطلب منها الحضور إلى لندن بحجة القيام ببعض "العمل المكتبي". وبعد العمل حتى وقت متأخر، قضت الليل في أحد أجنحته.

وقالت: "لاحظت أنه لم يكن هناك أي أقفال على الأبواب على الإطلاق. لذا بدأت أشعر بالضعف الشديد". وأضافت: "وكنت جالسة على الأريكة، ثم في الدقيقة التالية، دخل إلى الغرفة واقترب مني. شعرت بالذهول. ثم وقف هناك وقال، "قفي، قفي".

وتابعت: "ثم وقفت، ثم أمسك بيدي وقال، "تعالي، سنذهب إلى غرفة النوم. سنمارس الجنس".

وأخيرًا، بعد خمسة أشهر فقط من العمل، قالت السيدة ماكدونالد إن رفضها الاستسلام لتقدمات فايد أدى إلى طردها.

شمبانيا وفراولة

وقالت إنه بعد أن تمت دعوتها مرة أخرى بمفردها إلى مكاتبه في لندن، لتجد أنه وضع الشمبانيا والفراولة "جلس بجانبي. قريب بشكل غير مريح".

وأضافت: "ثم دفع نفسه علي، وبدأ في تقبيلي. ودفعت كتفه بشكل غريزي للابتعاد. ثم انقلب علي تمامًا، وبدأ في الشتائم وقال لي، أنت فتاة غبية. لماذا تعتقدين أنني دعوتك إلى هنا؟ أريد ممارسة الجنس معك".

"ثم قال، "حسنًا، لا أريدك أن تعملي على طائراتي بعد الآن. "يمكنك العمل في المكاتب".

ثم طردت

وبعد حوالي أسبوع من تلك الحادثة، قالت السيدة ماكدونالد إنها تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بأنها طُردت.

وقال قناة (سكاي نيوز) إنها بشركة هارودز للطيران للحصول على رد على هذه الادعاءات، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

حتى الآن، يقول المحامون الذين يمثلون الضحايا المزعومين لفايد إن حوالي 60 امرأة تقدمن. وقالت مجموعة العدالة لضحايا هارودز إنهم يتوقعون "المزيد في المستقبل".