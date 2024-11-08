إيلاف من لندن: قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها تجري مراجعة "مفصلة وشاملة" بعد مواجهة انتقادات حول كيفية تعاملها مع مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي ضد الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.

وأحالت شرطة العاصمة حالتين إلى هيئة رقابة الشرطة في أعقاب شكاوى حول التحقيقات في المزاعم الموجهة ضد محمد الفايد.

وأحالت سكوتلانديارد طواعية الحالتين إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) بعد تلقي شكاوى من امرأتين بشأن تحقيقات سابقة للشرطة في مزاعم ضد مالك هارودز وفولهام السابق - الذي توفي في أغسطس 2023.

وقالت الشرطة في بيان: "تتناول هذه الشكاوى، التي تتعلق بالتحقيقات من عامي 2008 و2013، المخاوف بشأن جودة استجابة الشرطة، وفي حالة تحقيق عام 2013، كيف تم الكشف عن التفاصيل علنًا".

وقد اتصلت نحو 21 امرأة بشرطة العاصمة لندن لتقديم اتهامات ضد الفايد، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بين عامي 2005 و2023.

مراجعة ادعاءات

وقال قائد شرطة العاصمة ستيفن كلايمان، من فريق مكافحة الجرائم المتخصصة: "نحن نراجع بنشاط 21 ادعاء تم الإبلاغ عنها لشرطة العاصمة قبل وفاة محمد الفايد، بالإضافة إلى التحقيقات التي تجريها الشرطة ذات الصلة، لتحديد ما إذا كانت هناك أي خطوات تحقيقية إضافية متاحة أو ما إذا كان هناك أشياء كان بإمكاننا القيام بها بشكل أفضل.

واضاف كلايمان: "تظل هذه العملية نشطة، ونحن ملتزمون بتقييم جميع الادعاءات الجديدة، والسعي إلى تحقيق العدالة حيثما أمكن ومعالجة أي إخفاقات بشفافية".

وقال: "في الأسابيع الأخيرة، تقدمت اثنتان من الضحايا الناجيات بمخاوف بشأن كيفية التعامل مع ادعاءاتهما عندما تم الإبلاغ عنها لأول مرة، ومن المناسب أن تقوم IOPC بتقييم هذه الشكاوى".

وقال: "على الرغم من أننا لا نستطيع تغيير الماضي، فإننا مصممون على هدفنا المتمثل في تقديم أعلى مستوى من الخدمة والدعم لكل فرد يتصل بنا."

ويوم الجمعة، قالت شرطة العاصمة إنه بالإضافة إلى 21 ادعاءً مسبقًا ضد الفايد، تلقى الضباط تقارير جديدة منذ تجدد الاهتمام الإعلامي.

وأضافت الشرطة: "يقوم الضباط المتخصصون بمراجعة جميع المعلومات لتحديد ما إذا كان الأفراد الآخرون قد يخضعون للتحقيق في جرائم جنائية ذات صلة".

ادعاءات

وظهرت سلسلة من الادعاءات - بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي - ضد الفايد، الذي توفي العام الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا، في الأسابيع الأخيرة بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية.

وتتعلق العديد من الادعاءات ضد الفايد بموظفين في هارودز ونادي فولهام لكرة القدم، الذي امتلكه بين عامي 1997 و2013.

وكان متجر (هارودز) قال سابقًا إنه "من الواضح أنه لا يوجد أي دليل على أن الفايد قد يكون متورطًا في أي جرائم جنائية ذات صلة". "لقد صدمت" هذه الادعاءات وقالت إنها "منظمة مختلفة تمامًا عن تلك التي يمتلكها ويسيطر عليها الفايد بين عامي 1985 و2010".

نادي فولهام

وفي الوقت نفسه، قال نادي فولهام سابقًا إنه يحاول تحديد ما إذا كان أي شخص في النادي قد تأثر، ويشجع الناس على التقدم إلى قسم الحماية أو الشرطة.

وقالت سكوتلانديارد سابقًا إنها تجري مراجعة "مفصلة وشاملة" بعد مواجهة انتقادات حول كيفية تعاملها مع الادعاءات.

وقال متحدث باسم المكتب المستقل لسلوك الشرطة IOPC إنها اتصلت بشرطة العاصمة في سبتمبر للتحقق مما إذا كانت لديها أي شكاوى أو قضايا تتطلب إحالة.

وقال: "لقد ظللنا على اتصال منتظم بمديرية المعايير المهنية في ميت بشأن هذه المسألة، وفي 8 نوفمبر، تلقينا إحالتين لشكوى تتعلق بالتعامل الأصلي لشرطة ميت مع الادعاءات التي قدمها اثنان من المشتكين بشأن السيد الفايد".

وختم المتحدث قائلا: "سنقوم بتقييم المعلومات المقدمة قبل أن نقرر ما قد يكون مطلوبًا منا اتخاذه من إجراءات أخرى".