إيلاف من لندن: كشف النقاب عن أن صلاح الفايد شقيق الملياردير المصري الراحل محمد الفايد متورط بفضائح اعتداء جنسي كما شقيقه الأكبر.

وقالت موظفات في (هارودز) إن شقيق محمد الفايد صلاح اعتدى على نساء أيضاً، وتأتي هذه الاتهامات بعد أن اتصل أكثر من 400 شخص بمجموعة الناجين بشأن اتهامات موجهة إلى محمد الفايد.

وقالت مجموعة الناجين التي تدافع عن النساء اللواتي زُعم أن محمد الفايد اعتدى عليهن إنها "ممتنة لكشف هوية معتد آخر"، بعد مزاعم بأن شقيقه صلاح شارك أيضاً في الاعتداء.

زتقول مجموعة العدالة للناجين من هارودز إنها تمتلك "أدلة موثوقة" تشير إلى أن الاعتداء الجنسي المزعوم الذي ارتُكب في هارودز وممتلكات الملياردير "لم يقتصر على السيد الفايد نفسه".

يأتي بيان المجموعة بعد أن قالت ثلاث نساء لـ(بي بي سي) إنهن تعرضن لاعتداء جنسي من قبل شقيق الفايد صلاح.

رواية ضحية

وقالت إحدى النساء إنها تعرضت للاغتصاب من قبل محمد الفايد أثناء عملها في هارودز. وقالت هيلين، التي تنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها، إنها قبلت بعد ذلك وظيفة تعمل لدى شقيقه كوسيلة للهروب. وتزعم أنها تعرضت للتخدير والاعتداء الجنسي أثناء عملها في منزل صلاح في بارك لين بلندن.

وقالت امرأتان أخريان لهيئة الإذاعة البريطانية إنهما نُقلتا إلى موناكو وجنوب فرنسا، حيث اعتدى عليهما صلاح جنسياً.

وقال ممثلو منظمة العدالة لضحايا هارودز: "نحن فخورون بدعم الناجيات من اعتداء صلاح الفايد ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة لهن، مهما كلف الأمر".

وأضافت المجموعة أنها "تتطلع إلى كشف الآخرين الذين لدينا أدلة موثوقة عليهم - سواء كانوا من المعتدين أنفسهم أو من ساهموا في تسهيل هذا الاعتداء - في الوقت المناسب".

وكان صلاح أحد الإخوة الثلاثة من عائلة الفايد الذين شاركوا في ملكية هارودز.

هاردوز يدعم الضحايا

وقالت الشركة، التي بيعت لشركة قطر القابضة عندما تقاعد محمد الفايد في عام 2010، إنها "تدعم شجاعة هؤلاء النساء في التقدم".

وجاء في بيان أصدره المتجر الشهير مساء الخميس: "نشجع هؤلاء الناجين على التقدم وتقديم مطالباتهم إلى مخطط هارودز، حيث يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على تعويضات، فضلاً عن الدعم من منظور الاستشارة ومن خلال مدافع مستقل عن الناجين.

ونأمل أيضًا أن يبحثوا عن كل السبل المناسبة لهم في سعيهم لتحقيق العدالة، سواء كان ذلك هارودز أو الشرطة أو عائلة الفايد وممتلكاته".

وقالت مجموعة العدالة لناجي هارودز في وقت سابق إن أكثر من 400 شخص اتصلوا بهم بشأن الاتهامات الموجهة إلى محمد الفايد، الذي توفي العام الماضي.

ومن بين هؤلاء الذين يُزعم أنهم تعرضوا للإساءة بيانكا غاسكوين، ابنة لاعب إنجلترا السابق بول غاسكوين.

وفي حديثها إلى سكاي نيوز في أكتوبر/تشرين الأول، قالت غاسكوين إن الفايد قام بإعدادها والاعتداء عليها جنسياً عندما كانت تعمل في هارودز عندما كانت مراهقة.