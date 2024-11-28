إيلاف من الرياض: كشفت منصة نتفليكس عن الإعلان الترويجي والبوستر الرسمي للموسم الثاني من "لعبة الحبار" الأشهر والأكثر مشاهدة عالميًا؛ تحت عنوان "دوامة لا تنتهي".

ومع اقتراب يوم العرض الأول في 26 كانون الأول (ديسمبر) يقدم الإعلان الترويجي لمحة سريعة ومشوقة تكشف عن ألعاب وتحديات عالية بين الشخصيات والتي ستشعل حماس الجماهير حول العالم.

هذا الموسم يُفاجئنا بعودة "سونغ جي هون" (لي جونغ جاي) إلى ميدان المعركة، محمّلًا بعزيمة قوية لمواجهة "زعيم المُقنّعين" (لي بيونغ هون). ومع انطلاق تحديات جديدة أكثر صعوبًة ومشاهد تفوق التوقعات، تتصاعد الأحداث وتتعقد مهمة "جي هون" في سعيه لوضع حدّ لهذه اللعبة للأبد، فهل سيتمكن من إنهاء هذه الدوامة، أم ستواصل اللعبة ابتلاع المزيد من الأرواح؟

ويأخذنا الإعلان في رحلة داخل هذا العالم المشحون بالمخاطر، كما يفتح أبوابًا جديدة تُدخل معها وجوهًا تحمل غموضًا وتشويق؛ مثل "ييم شي وان"، و"كانغ ها نول"، و"بارك غيو يونغ"، و"لي جين أُك"، و"بارك سونغ هون"، و"يانغ دونغ غيون"، و"كانغ أيه سيم"، و"جو يوري". كل منهم يمثل قطعة جديدة من هذا اللغز، تضيف بدورها المزيد من التعقيد إلى حبكة اللعبة.

البوستر الرسمي

أما البوستر الرسمي فيُظهر المشاركين في "لعبة الحبّار" بأتمّ الاستعداد لخوض السباق الجديد نحو مصير مجهول، بينما يتصدرهم "جي هون"، في مشهد يعلن عن انطلاق منافسة شرسة لن تخلو من المفاجآت.

ومع تغيّر المصالح واحتدام المنافسات، يرفع الموسم الثاني من "لعبة الحبار" مستوى التشويق إلى آفاق جديدة، ليضع المشاهدين في مواجهة حقيقية مع لعبة مصيرية تتجاوز كل التوقعات.

يُعرض الموسم الثاني من "لعبة الحبار" عالميًا في 26 ديسمبر حصريًا على نتفليكس. فهل أنتم مستعدون لدخول اللعبة مرة أخرى!