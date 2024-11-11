إيلاف من الدوحة: يحظى مهرجان أجيال السينمائي 2024، من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، بشراكات مميزة مع هيئات ومؤسسات وطنية وعالمية رائدة بهدف تقديم حدث مجتمعي يعزز الأصوات المتنوعة والمستقلة في السينما والثقافة.

يقام المهرجان في الفترة من 16 إلى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، تحت شعار "لحظات تشكّلنا" الذي يعكس الترابط في حياتنا من خلال أنشطة عديدة تهدف إلى تعزيز التفاهم الثقافي وتشجيع الوحدة وتمكين الأفراد.

وفي استمرارية لشراكته طويلة الأمد مع الحيّ الثقافي كتارا كشريك ثقافي، ينظم أجيال 2024 العديد من الفعاليات في كتارا، كما انضمت كلُّ من المدينة الإعلامية قطر و زوروا قطر كشريكين رئيسيين.

تتضمن قائمة الشركاء المميزين كل من: "إعلان ميديا"، كتارا للضيافة بصفة الشريك الفندقي الرسمي بالتعاون مع فندقي فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة، مشيرب العقارية، متاحف قطر، العام الثقافي قطر - المغرب 2024. كما انضمت فوكس سينما كشريك مساهم، حيث ستعرض عدة أفلام ضمن المهرجان.

وتضم قائمة الشركاء الإعلاميين الرسميين تلفزيون قطر بصفة الناقل الإعلامي الرسمي، كيو كومينكشن بصفة شريك التواصل الاجتماعي، و"I Love Qatar" كشريك إعلامي.

تشمل قائمة "أصدقاء المهرجان": ألدو كوبولا، جيفوني، روعة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة حمد بن خليفة، وشاطئ الخليج الغربي.

في هذا السياق، صرّحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي: "مهرجان أجيال السينمائي مصدر فخر كبير لكل قطر. عام بعد آخر، ساهم الالتزام القوي لمجتمعنا وشركائنا في تمكيننا من تقديم مهرجان حافل بالمفاجآت والتجارب التي تلهمنا. نتقدم بالشكر والتقدير لشركائنا على دعمهم القيم، الذي كان له دور أساسي في تقديم أجيال في هذا العام. إنّ إيمانهم بروح المهرجان هو ما يساهم في تحقيق النجاح المستمر، مما يسمح لنا بمشاركة قصص مؤثرة، وتقرب المجتمعات، وخلق "لحظات تشكّلنا" لتعزيز التفاهم في هذا العالم الذي يشهد مزيداً من الاستقطاب والانقسام."

يعرض مهرجان أجيال السينمائي 2024 مجموعة من 66 فيلمًا من 42 بلداً، تتناول مواضيع تثير إلهام الجمهور، وتحكي قصصًا عن الصمود والأمل وتمكين المجتمع. كما يقدم المهرجان مناقشات تفاعلية، عروضاً شاملة، ومعرضاً للأفلام، بالإضافة إلى "جيك-إند" الذي يعدّ أكبر فعالية للثقافة الدارجة في قطر. ستُقام الفعاليات في مواقع رئيسية، بما في ذلك الحيّ الثقافي كتارا، سكة وادي مشيرب، لوسيل، وفوكس سينما في دوحة فستيفال سيتي.

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