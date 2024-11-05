إيلاف من الدوحة: يعكس موضوع مهرجان أجيال 2024 مبادئ قطر القائمة على السلام، والتفاهم، والعدالة، ويركز على موضوعات التبادل الثقافي، وتمكين الذات، والتعاطف.

افتتاح المهرجان بفيلم "سودان يا غالي" للمخرجة هند المدب، وهو تكريم لقوة الشباب في إحداث التغيير الإيجابي تكريم خاص للسينما التي وُلدت من رحم المعاناة مع برنامجين يسلطان الضوء على أهمية التفاهم الإنساني الحقيقي والتعاطف والتآزر.

يتضمن البرنامج 18 فيلمًا طويلاً، 48 فيلمًا قصيرًا، 26 فيلمًا عربيًا، 24 فيلمًا من إخراج صانعات أفلام نساء و14 فيلمًا حظيت بدعم من المؤسسة.





تقدم مؤسسة الدوحة للأفلام الدورة الثانية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2024 تحت عنوان "لحظات تشكّلنا"، ليعبّر عن التأثير العميق الذي تتركه السينما من الأصوات المتنوعة في تقوية التواصل والعلاقات في حياتنا، من خلال تقديم قصص تلهم التفاهم، وتعزز الوحدة، وتمكّن الأفراد.



وتقام فعاليات أجيال 2024 من 16 إلى 23 نوفمبر، حيث تضم مجموعة مختارة من 66 فيلمًا ملهمًا من 42 بلداً، تعرض موضوعات تلامس مشاعر الجمهور وتلهمه بقصص عن الصمود والأمل وتمكين المجتمعات. كما يقدم المهرجان نقاشات تفاعلية، وعروضًا شاملة، ومعرضًا سينمائياً، بالإضافة إلى "جيك أند"، أكبر حدث ثقافي في قطر. وستُقام الفعاليات في مواقع رئيسية مختلفة تشمل الحي الثقافي كتارا، سكّة وادي مشيرب، لوسيل، وسينما فوكس في دوحة فستيفال سيتي.



سيفتتح مهرجان أجيال السينمائي 2024 فعالياته بفيلم وثائقي ملهم يسلط الضوء على نشاط الشباب في تحقيق التغيرات في المجتمع من خلال الدعوة الثقافية والشعر والوحدة. وبدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، يقدم فيلم "سودان يا غالي" (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة الشابة هند المدب، تصويرًا بارعًا للشباب الناشطين في نضالهم من أجل الحرية باستخدام الكلمات، والقصائد، والهتافات. كما يعكس الفيلم قوة الأحلام والأمل والإبداع في تحدي القوى القمعية.





يتضمن المهرجان برنامجين خاصين لتسليط الضوء على الظلم الجسيم والاعتداء العنيف الذي يواجهه الناس في المنطقة، وهما "أصوات فلسطينية" و"إنتاج: تجربة من المسافة صفر". يظهر البرنامجان الأصوات الإبداعية النابضة للفلسطينيين وهي تواجه الرقابة، وسوء التمثيل، ومحاولات الإبادة.



وستكون التذاكر متاحة للبيع الإلكتروني ابتداءً من 4 نوفمبر 2024. للمزيد من المعلومات حول العروض وشراء التذاكر، يمكن زيارة الموقع www.dohafilminstitute.com/festival.



وفي المؤتمر الصحفي الرسمي لمهرجان أجيال السينمائي 2024، قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "الفن هو شكل من أشكال التحدي، ودورة 2024 من أجيال تذكرنا بأنه لا يمكن إسكات الفن. بينما نشهد مستوى مروعًا من المعاناة الإنسانية التي تُفرض على الأبرياء في المنطقة، نرى في الفن أيضًا دافعًا يزيد من إصرارنا وعزيمتنا على حماية وتعزيز التفاهم الإنساني الحقيقي، والتعاطف، والتضامن. هذه هي القيم التي تنير طريقنا وتوجه أفعالنا."



وأضافت الرميحي: "في عالم يواجه آلاماً وانقسامات هائلة، يشكل أجيال منصة أساسية للقصص التي يمكن أن تقرّب بيننا وتوحّدنا. ومن خلال أفلام تلهم الحوار، وتتحدى المفاهيم النمطية، وتعزز إنسانيتنا المشتركة، يقدم مهرجان أجيال السينمائي 'لحظات تشكلّنا" لتكون بمثابة تذكير بالقيم التي يجب أن نغرسها في نفوسنا، لنتمكن جميعًا من التعافي والتقدم نحو سلام دائم".

العروض الخاصة

يقدم برنامج العروض الخاصة في مهرجان أجيال السينمائي 2024 تجربة سينمائية استثنائية تُبرز القدرة اللامحدودة للسينما في توسيع الآفاق، والاحتفاء بالثقافة، وإلهام الناس من مختلف القدرات.

سيعرض البرنامج أحدث مشاريع المخرج وكاتب السيناريو الكمبودي الشهير ريثي بان بعنوان "لقاء مع بول بوت"، وسينما في الهواء الطلق تحت سماء الدوحة الجميلة، وعرضًا خاصًا للأفلام القصيرة من المغرب، والعرض الحصري الأول لحلقة جديدة من "المتدرب- نسخة البطولة الواحدة" في الموسم الثاني قبيل إطلاقه رسمياً بأيام قليلة، حيث أنتجت بدعم من المدينة الإعلامية قطر، وصورت ثلاث حلقات منه في قطر.



كما يستضيف المهرجان عرضًا خاصاً لفيلم الرسوم المتحركة الطويل الحائز على جوائز "فلو" من إخراج غينتس زيلبالودس، حيث يعرض لضيوفنا الصغار من فلسطين في قطر ضمن برنامج العروض المدرسية.



الضيوف المميزون

تتضمن قائمة الضيوف المميزين في دورة هذا العام من أجيال الممثل الفلسطيني صالح بكري، الممثل المصري خالد النبوي، الممثلة الفلسطينية هيام عباس، الممثلة التركية إسراء بيلجتش، الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري، الممثل والمخرج الفرنسي سيريل جوي، رائد الأعمال التايلندي تشاتري سيتيودتونغ، صانع الأفلام الكمبودي ريثي بان، صانعة الأفلام التونسية ميريام جوبير، الموسيقي الفلسطيني أنيس، الموسيقي والشاعر السوداني مصطفى، المصور الفوتوغرافي وصانع الأفلام ميسان هاريمان وغيرهم.



صُنع في قطر

يعد برنامج "صنع في قطر" أحد أبرز الفعاليات في المهرجان، ويضم خمسة أفلام من إنتاج مخرجين قطريين ومقيمين في قطر. كما ستقدم دورة أجيال 2024 مبادرة جديدة بعنوان "صنع في قطر شباب"، والتي توفر للمواهب الناشئة الأدوات والمعرفة الأساسية في صناعة الأفلام لتمكينهم من النجاح في هذا المجال.



عروض شاملة

يقدم مهرجان أجيال 2024 عرضًا شاملاً بتقنيات سمعية وبصرية خاصة لذوي الإعاقة لفيلم "إلى أبناء الوطن" للمخرجتين أمل المفتاح وروضة آل ثاني. يعرض الفيلم بالتعاون مع معهد دراسات الترجمة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليف، ليبرز قوة السينما كوسيلة للإدماج تتخطى حدود العوائق الجسدية.

يؤكد مهرجان أجيال السينمائي التزامه بتهيئة بيئة شاملة ومرحبة للجميع، ويتجلى هذا الأمر في العروض الخاصة التي يقدمها للأطفال من ذوي الإعاقة والمصابين بالتوحد. وفي هذا السياق، سيتمكن طلاب من 10 مدارس خاصة وعامة في قطر من المشاركة في برنامج عروض خاصة للأفلام القصيرة صُمم بعناية لضمان توفير الفرصة لجميع الأطفال لتجربة سحر السينما بطريقة تلائم حاجاتهم الخاصة.



أصوات من فلسطين

سيقدم مهرجان أجيال 2024 النسخة الجديدة من سلسلة أفلام "أصوات من فلسطين" لتسليط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. يتضمن البرنامج فيلمين روائيين وأربعة أفلام قصيرة لمخرجين فلسطينيين يوثقون تجاربهم مع الفقدان والبقاء والمقاومة، ويقدمون رؤى مؤثرة حول ماهية الحياة تحت الاحتلال.

يشمل البرنامج أفلامًا مثل "تحوّل" لكمال الجعفري، و "جنين جنين" لمحمد بكري، و "من المسافة صفر" وهو مشروع فريد يجمع 22 فيلمًا قصيرًا من صناع أفلام موهوبين من غزة. أطلق هذه المبادرة المخرج الفلسطيني البارز رشيد مشهراوي على خلفية الحرب الدائرة، ويهدف لتوفير منصة للفنانين الشباب للتعبير عن أنفسهم من خلال مهنتهم.





إنتاج: تجربة من المسافة صفر

يقدم أجيال 2024 "إنتاج: تجربة من المسافة صفر" في مشيرب قلب الدوحة، ليوفر للجمهور فرصة فريدة لاكتشاف المفاهيم الشخصية العميقة للحياة في غزة، ويستعرض التحديات والمآسي ولحظات العزيمة والإصرار من خلال 22 فيلماً قصيراً.



عروض في الهواء الطلق

تعود العروض المفضلة للجمهور في الهواء الطلق في أجيال من خلال "سينما تحت النجوم" في حديقة متحف الفن الإسلامي وسينما البحر على شاطئ الخليج الغربي. تشمل العروض برنامجاً من أفلام الرسوم المتحركة الطويلة والكلاسيكيات العائلية، مثل "بابار" لآلان بونس، "المقترضون" لبيتر هيويت، "هانسل وغريتل" لريتشارد سلابشينسكي، "نيمو الصغير" لماسامي هاتا وميليام هيرتز، وغيرها.



العام الثقافي قطر-المغرب

بمناسبة العام الثقافي قطر-المغرب 2024، يقدم مهرجان أجيال برنامج "صنع في المغرب" الذي يقدم نظرة ثاقبة على الحياة المغربية والمشهد الثقافي المتطور. يتضمن البرنامج ستة أفلام قصيرة تستكشف مواضيع التقاليد والهوية والتغيير المجتمعي، من بينها أعمال للمخرج فوزي بن سعيدي.



جيك إند

يقدم مهرجان أجيال السينمائي عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة حيث يستضيف جيك إند 2024 من 20 إلى 23 نوفمبر. سواء كنت من محبي الألعاب أو القصص المصورة أو الرسوم المتحركة، فهذا هو الحدث المثالي للاحتفال بكل ما هو متعلق بالثقافة الدارجة، ويجمع محبي هذه الفنون في عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإبداع والثقافة في أكبر فعالية من نوعها في قطر تقام في أجيال.

الشركاء

تشمل قائمة الشركاء الرسميين لمهرجان أجيال السينمائي 2024: الشريك الثقافي: الحي الثقافي كتارا؛ الشريك الرئيسي: المدينة الإعلامية قطر، زوروا قطر؛ الشركاء المميزين: إعلان، كتارا للضيافة الشريك الفندقي الرسمي، فندق فيرمونت، فندق رافلز، متاحف قطر، العام الثقافي، مشيرب العقارية،؛ الشريك المساهم: فوكس سينما؛ أصدقاء المهرجان: ألدو كوبولا، جيفوني، روعة، معهد دراسات الترجمة بجامعة حمد بن خليفة، شاطئ الخليج الغربي؛ شريك التواصل الاجتماعي: كيو كوميونيكيشن؛ الشريك الإعلامي: I love Qatar وتلفزيون قطر.



من خلال برنامجه الواسع، يعزز أجيال 2024 دور السينما في نشر قيم التفاهم والتعاطف، ويخلق لحظات تشكلنا وتبقى راسخة في أذهان الجمهور بعد انتهاء المهرجان.