إيلاف من القاهرة: تستمر وتيرة مشاركة الأفلام السعودية، في المهرجانات العربية والعالمية بالتزايد، حيث تشهد الدورة الخامسة وأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة 4 أفلام سعودية، في مسابقتي "آفاق السينما العربية"، و"الأفلام القصيرة".

ويشارك فيلمان في مسابقة "آفاق السينما العربية"، أولهما فيلم "فخر السويدي"، للمخرجين هشام فتحي، عبدالله بامجبور، أسامة صالح، ومن بطولة فهد المطيري، وفيصل الاحمري، وسعيد القحطاني، ويزيد الموسى، وياسين غزاوي، ومن تأليف يزيد الموسى، والمنتج التنفيذي أسامة صالح وأسامة الخريجي ومن إنتاج شركة قطرب بالتعاون مع شركة حكواتي.

ويشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في المهرجان، وتدور قصته حول مدير ثانوية السويدي الأهلية، الذي يقرر تأسيس فصل شرعي، لا سيما مع وجود عدد من الطلاب ذوي السلوك المتمرد، حيث يشعر المدير بمشاعر الأبوة نحو هؤلاء الطلاب، ويراهن عليهم، مع وجود عدد من التحديات أبرزها ضغط أخيه وقرارات مجلس إدارة المدرسة. لذا، عليه أن يقدم نتائج ملموسة أو يلغي التجربة.



ثقوب

وضمن نفس المسابقة وفي عرضه العالمي الأول، يشارك فيلم "ثقوب" للمخرج عبدالمحسن الضبعان، وهو أحد إنتاجات مسابقة ضوء لدعم الأفلام.

الفيلم من بطولة كل من مشعل المطيري ومريم عبدالرحمن ومن إخراج عبدالمحسن الضبعان. وقصته، تدور حول الشقيقين تركي وراكان، يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيد عن الآخر، وتتأثر حياتهما بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة!



انصراف

ويشارك ضمن مسابقة "الأفلام القصيرة" فيلم "انصراف" للمخرجة جواهر العامري، في عرضه الأول عربيًا، حيث حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان هوليوود للأفلام القصيرة وفاز بجائزتي أفضل مخرجة وأفضل ممثلة، حصلت عليها رجاء بطلة الفيلم.

الفيلم من بطولة غادة عبود ورجاء وعائشة الرفاعي وسعدة الزهراني ولولو سعود . وهو من إنتاج نورة الخطيب وجيانلوكا شقرا. ويحكي قصة فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل (رجاء)، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، و عندما تضطر للمشاركة في نشاط مدرسي مُستفز يقودها لأحداث ثوران مفاجئ في المدرسة.



½ رﺣﻠﺔ

وضمن نفس المسابقة يشارك فيلم "½ رحلة " للمخرجة رنا مطر، وتدور ققصته حول شابة تخوض رحلة لاكتشاف الذات والآخرين المقربين منها، بما في ذلك والدها وخطيبها، خلال رحلة على الطريق، متسائلة: "هل يؤلمك كثيرًا أن تنظر إلي؟".

مخرجة العمل رنا مطر، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة في الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي أيضًا المنتظر إقامته في مدينة جدة، في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

هند الفهاد عضو لجنة التحكيم

وبجانب الأفلام المشاركة في الدورة المنتظرة، أعلن المهرجان عن اختيار المخرجة والمنتجة السعودية هند الفهاد، لتكون عضو لجنة تحكيم في مسابقة آفاق السينما العربية هذا العام بجانب المنتج الإيطالي إنزو بورسلي والمؤلف الموسيقي المصري تامر كروان.

وهند الفهاد هي مخرجة ومنتجة سعودية، وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية وعضو جمعية الأفلام، وتشغل حالياً منصب مستشار محتوى في إدارة المبادرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

بدأت رحلتها في صناعة الأفلام عام 2011 من خلال فيلمها القصير الأول ثلاث عرائس وطائرة ورقية ثم فيلمها الثاني مقعد خلفي في 2013 ثم بسطة في 2015. وحصلت منه عام 2016 على جائزة النخلة الفضية في مهرجان أفلام السعودية.

في 2017 تولت "الفهاد" رئاسة لجنة تحكيم أفلام الطلبة في دورة 2017 من المهرجان.

وفي 2021 شاركت "الفهاد" بالفيلم القصير المرخ الأخير الذي كان جزءاً من الفيلم الطويل بلوغ، وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ثم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفي الوقت الحالي تحضر "الفهاد" لتصوير فيلمها الروائي الطويل الأول.