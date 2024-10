إيلاف من الجونة: تبدأ الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بنخبة من الأفلام المنتظرة محليًا وعالميًا، مع عروض أولى لأعمال تجاوزت تحديات عدة حتى وصلت إلى الشاشة، مثل فيلم "بذرة التين المقدس" الذي يسلط الضوء على قضايا قمع المرأة.



يحفل المهرجان الذي انطلقت فعالياته الخميس بمشاركة واسعة وأثبت على مدار السنوات الماضية أنه أصبح جسرًا للتواصل بين صناع السينما، النقاد، والجمهور المتعطش للفن السابع، بعيدًا عن "بروباجاندا" السجادة الحمراء، التي تجعل البعض يحصر المهرجان في إطلالات النجمات، متجاهلين الدور الثقافي والفني والمهني الهام للمهرجانات وما تقدمه من خدمات لصناع الأفلام.

أما التحدي الأبرز الذي يواجه المهرجان فهو ضمان الحضور من خارج الجونة، ما دفع القائمين عليه إلى اعتماد أساليب مختلفة، أبرزها عرض أفلام المهرجان بالتزامن في سينما "زاوية" بالقاهرة، إلى جانب استقبال طلاب المدارس وبرامج متنوعة لاستقطاب جمهور جديد.

دورة هذا العام تأتي محملة بتوقعات كبيرة؛ حيث يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام الهامة، بعضها عرض في مهرجانات عالمية كبرى مثل برلين، كان، فينيسيا، ولوكارنو، وحصدت جوائز متعددة، إضافة إلى عروض أولى لأفلام متميزة.

يتضمن المهرجان 71 فيلمًا من 40 دولة، منها 55 فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا و16 فيلمًا قصيرًا، 44% منها من إخراج نساء، و13 فيلمًا هي أعمال أولى لمخرجيها. يشمل البرنامج العروض الأولى عالميًا لثلاثة أفلام طويلة و3 أفلام قصيرة، إضافة إلى عرضين دوليين أوليين.

وفي هذا التقرير نعرض أبرز الأفلام المنتظر عرضها في المهرجان ضمن أقسام الدورة السابعة، التي انطلقت فعالياتها يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر) وتستمر حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).



الحجرة المجاورة لـ بيدرو ألمودوبار

من أبرز الأفلام المنتظرة في هذه الدورة فيلم "الحجرة المجاورة - The Room Next Door" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار، ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وهو أحد 29 فيلمًا يُعرض في هذه الفئة.

الفيلم يعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الحادي والثمانين، حيث حصد جائزة الأسد الذهبي، ليصبح أول فيلم إسباني يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

فيلم "المادة" لـ كورالي فارجا

ضمن الفئة غير التنافسية، يُعرض فيلم "المادة - The Substance"، للمخرجة الفرنسية كورالي فارجا، وهو أحد أبرز أفلام هذا العام. تدور أحداث الفيلم حول نجمة هوليوودية (تؤدي دورها ديمي مور) تتناول مادة من السوق السوداء لتجعلها أصغر سنًا، وهي شخصية تؤديها الممثلة مارغريت كوالي.



بذرة التين المقدس لـ محمد رسولوف

من الأفلام المنتظرة بشدة، فيلم "بذرة التين المقدس - The Seed of the Sacred Fig" للمخرج الإيراني محمد رسولوف، الحائز على جائزة خاصة من لجنة التحكيم وجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي" من مهرجان كان السينمائي لهذا العام. يلقي الفيلم الضوء على مأساة القمع ضد النساء في إيران.



احتياجات مسافرة لـ هونغ سانغ سو

يعود المخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو إلى مهرجان الجونة بفيلم "احتياجات مسافرة"، الحائز على جائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي. تدور أحداثه حول امرأة فرنسية تجد نفسها بدون موارد في كوريا الجنوبية، وتعتمد على تعليم اللغة الفرنسية لتدبير أمورها.



ماء العين لـ مريم جعبر

تشارك السينما التونسية بفيلمين، هما "ماء العين" للمخرجة مريم جعبر و"برج الروبي" للمخرج منصف ذويب. ينافس "ماء العين" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ويتناول قصة أم تعيش في قرية نائية تنتظر عودة ابنها من سوريا مع زوجته، ما يتسبب بأحداث غريبة في القرية.



الجميع يحب تودا لـ نبيل عيوش

يمثل المغرب في المسابقة الرسمية بفيلم "الجميع يحب تودا" للمخرج نبيل عيوش، الذي يعرض طموحات شابة تسعى لتحقيق أحلامها وسط تحديات مجتمعية. الفيلم حظي بعرضه الأول في مهرجان كان، مايو الماضي.



رفعت عيني للسما لـ ندى رياض وأيمن الأمير

بعد مشاركته في أكثر من 20 مهرجانًا دوليًا، ينافس الفيلم المصري "رفعت عيني للسما"، للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، ويستعرض حياة فتيات فريق مسرح بإحدى قرى الصعيد، مسلطًا الضوء على قضايا كالزواج المبكر وتعليم الفتيات.



الفستان الأبيض لـ جيلان عوف

من مصر أيضًا، ينافس فيلم "الفستان الأبيض" لجيلان عوف في المسابقة الرسمية. تدور أحداث الفيلم حول عروس تفقد فستان زفافها وتبدأ رحلة في شوارع القاهرة بحثًا عن بديل.



برتقالة من يافا لـ محمد عبد المغني

تضامنًا مع الأحداث في غزة، يستمر المهرجان في تقديم برنامج "نافذة على فلسطين"، ويضم 6 أفلام فلسطينية من بينها الفيلم القصير "برتقالة من يافا" لمحمد عبد المغني، الذي يدور حول معاناة شاب فلسطيني على إحدى نقاط التفتيش الإسرائيلية.



عروض الكلاسيكيات العربية

يُعرض خلال المهرجان أيضًا 3 أفلام كلاسيكية، هي "السلم والثعبان" للمخرج طارق العريان، "قشر البندق" لخيري بشارة، والفيلم الملحمي "عُمر المختار" للمخرج مصطفى العقاد.