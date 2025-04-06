إيلاف من بيروت: قال مسؤول إيراني كبير إن إيران تتصدى للمطالب الأميركية بالتفاوض مباشرة بشأن برنامجها النووي أو التعرض للقصف، محذرة جيرانها الذين يستضيفون قواعد أميركية من أنهم قد يكونون في خط النار إذا تورطوا في ذلك.

ورغم أن إيران رفضت طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء محادثات مباشرة، فإنها تريد مواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر سلطنة عمان، وهي قناة قديمة للرسائل بين الدولتين المتنافستين، بحسب المسؤول الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول أن "المحادثات غير المباشرة توفر فرصة لتقييم مدى جدية واشنطن بشأن الحل السياسي مع إيران".

ورغم أن هذا المسار قد يكون "وعرا"، فإن مثل هذه المحادثات قد تبدأ قريبا إذا دعمتها الرسائل الأميركية، وفقا للمسؤول.

ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء فقد أكد هذا المسؤول أن إيران أصدرت إخطارات للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والبحرين بأن أي دعم لهجوم أمريكي على إيران، بما في ذلك استخدام المجال الجوي أو أراضي هذه الدول من قبل الجيش الأميركي أثناء الهجوم، سيعتبر عملاً عدائياً.

خامنئي يحذر دول الخليج

وقال المسؤول إن مثل هذا العمل "سيكون له عواقب وخيمة عليهم"، مضيفا أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وضع القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

لقد أدت تحذيرات ترامب من العمل العسكري ضد إيران إلى إثارة الأعصاب المتوترة بالفعل في جميع أنحاء المنطقة بعد الحرب المفتوحة في غزة ولبنان، والضربات العسكرية على اليمن، وتغيير القيادة في سوريا، وتبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقد أثارت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا قلق الدول المطلة على الخليج، وهو المسطح المائي الذي تحده إيران من جانب، والدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة من الجانب الآخر، والذي يحمل نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.

لم يستجب المتحدثون باسم حكومات العراق والكويت والإمارات وقطر والبحرين فورًا لطلبات التعليق. وقالت وزارة الخارجية التركية إنها لا علم لها بهذا التحذير، ولكن من الممكن نقل مثل هذه الرسائل عبر قنوات أخرى.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، أن الكويت طمأنت إيران بأنها لن تقبل بأي عمل عدائي موجه ضد دول أخرى انطلاقا من أراضيها.

قالت روسيا حليفة إيران يوم الخميس إن التهديدات الأميركية بشن ضربات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية غير مقبولة ودعت يوم الجمعة إلى ضبط النفس.

قال مسؤول إيراني ثانٍ إن إيران تسعى لكسب المزيد من الدعم من روسيا، لكنها متشككة في التزام موسكو تجاه حليفتها. وأضاف أن هذا "يعتمد على ديناميكية" العلاقة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب إنه يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني على المواجهة العسكرية، وقال في السابع من آذار (مارس) إنه كتب إلى خامنئي ليقترح إجراء محادثات.

صرح المسؤول الإيراني الأول بأن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة قد تشمل وسطاء عُمانيين يتنقلون بين الوفدين الإيراني والأميركي. وقد فوض خامنئي وزير الخارجية عباس عراقجي أو نائبه، مجيد تخت روانجي، بحضور أي محادثات في مسقط.

ولم يستجب المتحدث باسم الحكومة العمانية على الفور لطلب التعليق.

مخاوف من تحركات إسرائيل

لكن المسؤول يعتقد أن هناك فرصة لمدة شهرين تقريبا للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى مخاوف من أن إسرائيل، عدو إيران القديم، قد تشن هجومها الخاص إذا استغرقت المحادثات وقتا أطول، وأن ذلك قد يؤدي إلى ما يسمى "إعادة فرض" جميع العقوبات الدولية على إيران لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.

لطالما أنكرت إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي. ومع ذلك، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنها تُسرّع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقارب مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك دون إنتاج قنابل نووية.

في حين قالت إيران إنها ستدرس إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا كان الهدف هو معالجة المخاوف بشأن برنامجها، إلا أنها رفضت إجراء أي مفاوضات مباشرة عندما تكون الولايات المتحدة هي التي توجه التهديدات وقالت إن برنامجها الصاروخي سيكون خارج حدودها.

وكان القائد العسكري الإيراني الكبير أمير علي حاجي زاده من الحرس الثوري الإسلامي قد ألمح يوم الاثنين إلى أن القواعد الأميركية في المنطقة قد تكون مستهدفة في أي صراع.

في عام 2020، استهدفت إيران قواعد أميركية في العراق بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة صاروخية أمريكية في بغداد.