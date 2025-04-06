إيلاف من لندن: تعقد غدا الإثنين في القاهرة، قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للقاهرة يومي الاثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة "إكس" أنه "استجابة لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ويصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد، حيث سيعقد اجتماعا مع نظيره المصري صباح الإثنين. وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.

كما سيتوجه الرئيس الفرنسي إلى مدينة العريش على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة الثلاثاء للقاء جهات إنسانية وأمنية و"لإظهار سعيه المستمر" لوقف إطلاق النار.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحث مع ماكرون خلال اتصال هاتفي أمس السبت، تطورات الأوضاع في قطاع غزّة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع.

بيان مصري

وذكر بيان للرئاسة المصرية أنّ الاتصال تناول "تطورات الأوضاع في قطاع غزّة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع". وأضاف أنّ الجانبين "حرصا على التأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة".

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أنّ اتصال ماكرون مع السيسي "تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر".

وأضاف أنه "تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر".