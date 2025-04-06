إيلاف من القدس: يتواصل الاهتمام الإسرائيلي بـ"فضيحة قطر" أو كما يطلق عليها اعلامياً "قطر غيت" على المستويات كافة، سواء رسمياً، أو قضائياً، وكذلك إعلامياً وشعبياً.

فقد تحدث دفير كاريف، الضابط الميداني السابق في القسم اليهودي في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، على راديو 103FM الأحد بشأن الشكوك في قضية قطر غيت : "كانت هناك عملية استخباراتية قطرية في مكتب رئيس الوزراء، أي في قدس الأقداس في دولة إسرائيل". ونقلت صحيفة "جيروزليم بوست" تفاصيل ما تم بثه عبر راديو 103FM.

وتطرق كاريف إلى الشكوك الخطيرة الموجهة إلى مستشاري رئيس الوزراء في قضية قطر غيت.

وقال إنه من اللافت في هذه القضية هو أن القطريين أجروا عملية استخباراتية متقنة. كل مسؤول استخباراتي يتابع العملية برمتها. تتضمن تحديد هوية المرشحين لمحاولات الاستحواذ في مكتب رئيس الوزراء، وتحديد الدوافع، وتحديد الروابط، وتحديد نقاط الضعف.

لا أعلم إن كنتم تتذكرون أنجيلا ميركل - هناك فيديو لبوتين وهو يُحضر كلبًا إلى المكتب لأنه يعلم أنها تخاف الكلاب. لكل مسؤول كبير ملف استخباراتي في مختلف أجهزة الاستخبارات. قطر لديها ملف استخباراتي عن بنيامين نتانياهو ومكتب رئيس الوزراء، تمامًا كما لديهم عن أي شخص آخر.

حدد القطريون نقاط ضعف، وهي المال والهدايا، منذ عهد أيليت شاكيد وبينيت، اللذين تلقيا أموالًا من الخارج في مكتب رئيس الوزراء، ولاحظوا وجود قناة يمكن استغلالها.

حذّر كاريب: "هناك وسيط قطري بارع هنا، حدّد الدوافع والصلات ونقاط الضعف، وهما موظفان لا يعملان مباشرةً في مكتب رئيس الوزراء، بل يعملان كمتعاقدين مستقلين.

نقطة الضعف الإسرائيلية

هذه نقطة ضعف من جانبين: أولاً، من ناحية تدفق الأموال، وثانياً، من ناحية الأنا. لماذا هما شابان، ولماذا هما عاملان أجنبيان؟ إنهما شابان لأن الدور أكبر من طاقتهما. فجأةً، فيلدشتاين، الذي كان من الحريديم (المتشددين دينياً) وانضم إلى العالم العلماني الجديد، أصبح في مكتب رئيس الوزراء.

نرى فوضى هنا وبداية نشاط سري. لديك ثلاثة هواتف. من يتجول بثلاثة هواتف؟ والأهم من ذلك، نحدد هوية ضابط عمليات خاصة في مكتب رئيس الوزراء يُدخل إلى مكتب رئيس الوزراء، أي إلى قدس الأقداس في إسرائيل، وهو شخص بدون تصريح أمني يُشغّله القطريون. إنه أمر لا يُصدق.

هناك عملية استخباراتية بارعة هنا في قدس أقداس دولة إسرائيل. إن ضعف جهاز الشاباك هو أحد أسباب قدرة قطر على استغلال هذا. ما كان ليحدث ذلك،" أضاف.

أعرب كاريف أيضًا عن مخاوفه بشأن عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا، ولخص المسألة على النحو التالي: "أدعو الله أن تؤثر رسالة رونين بار على قضاة المحكمة.

يقول رونين بار، وأنا أصدقه تمامًا لأن ناداف أرغمان ويورام كوهين قالا ذلك أيضًا - إن رئيس الوزراء طلب استخدام أدوات الشاباك ضد المواطنين الإسرائيليين، ورفضوا. ماذا يعني هذا؟ إذا كان تعيين رئيس الشاباك القادم تعيينًا وهميًا أو بالوكالة، فقد يكون هناك وضع لن يتمكن فيه رئيس الشاباك من قول "لا" لرئيس الوزراء عندما يطلب استخدام أدوات الاستخبارات.

لا لرئيس الوزراء

إن كبح جماح السلطة في الشاباك من أهم قيمه، فعندما نُكبح جماح السلطة، يكون ذلك تحديدًا في هذه اللحظات التي يقول فيها رئيس الشاباك "لا" لرئيس الوزراء. لم نعد ديمقراطية ليبرالية؛ بل كنا ديمقراطية انتخابية لمدة عامين.

نحن على بُعد ثانية واحدة من فقدان الديمقراطية الإسرائيلية لأن لدينا وزير عدل لن يحترم قرار المحكمة العليا، ولدينا رئيس وزراء يحاول تعيين دمية رئيسًا للشاباك. آمل أن يوقف قضاة المحكمة العليا هذا الأمر قبل وقوعه بلحظة".