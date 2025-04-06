إيلاف من نيويورك: تظاهر آلاف الأشخاص في كافة الولايات الأميركية، وخارج البلاد ضد الرئيس دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، تعبيراً عن استيائهم من سياسات وأفعال الإدارة الحالية، وكانت لافتة "انتخب مهرجاً.. يصبح لديك سيركاً" من أكثر اللافتات التي تعبر عن توجيه اهانة مباشرة للرئيس الأميركي.

تم تنظيم حركة الاحتجاج - المعروفة باسم "ارفعوا أياديكم Hands Off! - في أكثر من 1200 موقع في جميع الولايات الخمسين من قبل أكثر من 150 مجموعة، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية، والنقابات العمالية، والمحاربين القدامى، ونشطاء الانتخابات، وغيرهم من الفئات.

وبدت المظاهرات سلمية، حيث لم تبلغ السلطات عن أي حالات عنف أو اشتباكات أو اعتقالات كبيرة.

من حديقة ناشيونال مول في العاصمة واشنطن، إلى وسط مانهاتن، إلى بوسطن كومون والعديد من عواصم الولايات، هاجم آلاف المتظاهرين ترامب وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، بسبب تصرفاتهما.

أعرب المتظاهرون عن اعتراضهم على سياسات وتوجهات الإدارة الحالية، والتي شملت تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، والاقتصاد، والهجرة، وحقوق الإنسان.

خفض الانفاق 1.8 تريليون دولار

وتجمع المتظاهرون احتجاجا على تحركات الإدارة لطرد آلاف الموظفين الفيدراليين، وإغلاق المكاتب الميدانية لإدارة الضمان الاجتماعي، وإغلاق وكالات حكومية بأكملها، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

لعب ماسك دورًا محوريًا في تسهيل هذه الإجراءات، إذ يرأس وزارة كفاءة الحكومة المُنشأة حديثًا، والتي تهدف إلى خفض "الإنفاق الحكومي غير الضروري". وتخطط الوزارة لخفض الإنفاق الفيدرالي بنحو تريليوني دولار (1.82 تريليون يورو).

رفع المتظاهرون لافتاتٍ كُتب عليها "اصطد فأر المسك" و"اطرد إيلون ماسك"، في معارضةٍ واضحةٍ لسياساته. كما انتقد الكثيرون ماسك - مالك شركات تسلا وسبيس إكس وستارلينك وإكس - لدوره في الحكومة، كونه مواطنًا مُجنّسًا.

العدالية ليست للبيع أيها المواطن المجنس

هنا في أمريكا، يا سيد ماسك، العدالة ليست للبيع. ولا نبيع مناصب قضاة المحكمة العليا للولايات بجوائز بملايين الدولارات. كفوا عن محاولة شراء أصواتنا. كفوا عن نهب حكومتنا. كفوا عن سرقة بياناتنا، هذا ما قاله عضو الكونجرس جيمي راسكين، متحدثًا في تجمع واشنطن العاصمة.

في بوسطن، رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "ارفعوا أيديكم عن ديمقراطيتنا" و"ارفعوا أيديكم عن ضماننا الاجتماعي". وحضرت عمدة المدينة ميشيل وو الاحتجاج في عاصمة ماساتشوستس، حيث نددت بأساليب ترامب الترهيبية وهجماته على التنوع والمساواة.

"أرفض قبول فكرة أنهم قد يكبرون في عالم حيث يُفترض تلقائيًا أن المهاجرين مثل أجدادهم وأجدادهم مجرمين"، قال وو.

متظاهرون بالقرب ملعب ترامب للغولف

تظاهر مئات الأشخاص أيضًا في بالم بيتش غاردنز بولاية فلوريدا، على بُعد أميال قليلة من ملعب ترامب للغولف في جوبيتر، حيث أمضى الصباح في بطولة نادي كبار السن. اصطف الناس على جانبي طريق بي جي إيه درايف، مشجعين السيارات على إطلاق أبواقها، ومرددين شعارات ضد ترامب.

وردا على سؤال حول الاحتجاجات، قال البيت الأبيض في بيان إن "موقف الرئيس ترامب واضح: فهو سيحمي دائما الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمستفيدين المؤهلين".

وأضاف البيت الأبيض: "في الوقت نفسه، فإن موقف الديمقراطيين هو منح الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إفلاس هذه البرامج وسحق كبار السن الأميركيين".

من لندن إلى برلين

كما جرت احتجاجات خارجية، حيث احتج مئات المواطنين الأميركيين في الخارج والمواطنين الأجانب على نهج ترامب في السياسة الخارجية.

انطلقت المظاهرات من لندن إلى برلين، مطالبة بـ"إنهاء الفوضى"، في إشارة إلى سياسة التعريفات الجمركية العالمية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأميركي والتي دفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم إلى حالة من الهياج، كما دافعت عن أوكرانيا، التي انتقدها ترامب.

حتى من صوّتوا له لم يحصلوا على ما صوتوا من أجله من خلال الرسوم الجمركية. الجميع خسر أمواله. البيض ليس أرخص. حياتهم ليست أفضل. لذا، عليهم أن يكونوا أكثر غضبًا من أي شخص آخر، هكذا قالت أليسا، وهي أمريكية تشارك في احتجاج بلندن.

وقد نظم النشطاء مظاهرات على مستوى البلاد ودوليا ضد ترامب وماسك عدة مرات منذ عودة الأول إلى البيت الأبيض.

ويقول المتظاهرون إنهم سيواصلون التعبير سلميا عن اعتراضهم على الإدارة التي يقولون إنها لا تمثلهم أو المصالح المشتركة للمواطنين الأميركيين على أمل ممارسة الضغط على الإدارة لعكس مسارها.