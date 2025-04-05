إيلاف من لندن: يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة البيت الأبيض يوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته أربعة مصادر مطلعة لموقع (أكسيوس) الأميركي.

وتكمن أهمية الزيارة، إذا تمت كما هو مخطط لها، فسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس ترامب شخصيًا لمحاولة التفاوض على اتفاق لإلغاء رسوم ترامب الجمركية. ومن المتوقع أيضًا أن يناقش الزعيمان الأزمة النووية الإيرانية والحرب في غزة.

وستعين الزيارة هذا الأسبوع، سيتعين على نتنياهو أن يطلب من القضاة في محاكمته بتهمة الفساد إلغاء جلسات الاستماع المقررة التي كان من المتوقع أن يواصل خلالها الإدلاء بشهادته.

وأفادت المصادر أن الخطة لا تزال قابلة للتغيير، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى هذا السبب.

وحاولت إسرائيل تجنب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كل دولة تقريبًا في العالم بإعلانها أنها سترفع جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية استباقيًا. لكن الأمر لم ينجح.

استندت نسبة الـ 17% التي حددها ترامب لإسرائيل إلى العجز التجاري الثنائي الكبير مع الولايات المتحدة.

وقالت مصادر إن ترامب اتصل مع نتانياهو ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان يوم الخميس أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لبودابست.

وجاءت هذه المكالمة ردًا على قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن نتنياهو أثار أيضًا مسألة الرسوم الجمركية الجديدة المُعلنة.

ترامب اقترح الزيارة

واقترح ترامب على نتانياهو زيارة البيت الأبيض لمناقشة الأمر، دون تحديد موعد واضح. بعد ساعات، وصرّح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية أن نتانياهو سيزور واشنطن قريبًا، "ربما حتى الأسبوع المقبل".

وقالت مصادر إن نتانياهو وفريقه بهذا التصريح، وكذلك بعض مساعدي ترامب.

في البداية، توقع المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن تتم الزيارة في وقت لاحق من أبريل، ربما خلال أسبوع عيد الفصح، الذي يبدأ في 14 أبريل.

لكن خلال المناقشات بين البيت الأبيض ومكتب نتنياهو يوم الجمعة، بدأت فكرة الزيارة في وقت أقرب تتبلور، وفقًا للمصادر الأربعة.