إيلاف من القدس: أجرى رئيس تحرير صحيفة جيروزاليم بوست، زفيكا كلاين، أول مقابلة له، تم بثها يوم السبت، منذ استجوابه من قبل الشرطة بشأن قضية فضيحة قطر " قطر جيت " في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تزعم وجود صلات بين قطر ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وتتمثل هذه الصلات في دفع أموال من جانب قطر لمستشارين وشخصيات مهمة في مكتب نتانياهو بهدف تحسين صورة قطر، والتقليل من الدور المصري في نفس الوقت، وهو الأمر الذي بادرت قطر بنفيه من خلال بيان رسمي.

وأوضح كلاين: "بدأ كل شيء بمكالمة هاتفية من يوناتان أوريتش خلال كأس العالم 2022".

بعد نشر مقال في صحيفة واشنطن بوست ينتقد حظر إدخال لحوم الكوشر إلى قطر، اتصل به أوريتش، الذي كان آنذاك المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في المعارضة. يتذكر كلاين: "قال لي أوريتش: اسمع، لديّ صديق يعمل معهم، وهذا يزعجه".

لاحقًا، عرّف أوريش كلاين على سروليك أينهورن. قال كلاين: "أينهورن رجل موهوب للغاية. عندما يُرتب لك أحدهم لقاءً مع مستشار النمسا السابق ورؤساء وزراء آخرين لإجراء مقابلات، تقول إنه شخص موثوق". وأكد أنه لمدة عام ونصف، بادر بإقامة هذه العلاقات، مُعربًا عن اهتمامه بها.

وبعد خمسين يوماً من أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وبداية الحرب بين إسرائيل وحماس، تواصل كلاين مع أينهورن مرة أخرى.

قال لي: لستُ أنا، لم أعد على علاقة بهم. لديّ صديق في إنكلترا اسمه رايان... قال: "سنحضر السفير القطري إلى مؤتمركم الذي تُنظّمه صحيفة جيروزالم بوست في ألمانيا".

حضر السفير المؤتمر: "إن إحضارنا له أمرٌ جلل. صحيفة إسرائيلية صهيونية، هذا أمرٌ جلل".

وأشار كلاين إلى أن أحد شروطه لحضور السفير لهذا الحدث هو أن يلتزم الأخير على المسرح بتسهيل عودة الرهائن.

قال كلاين: "من وجهة نظري، قمتُ بما نسميه "تقديس اسم الله". أنا لا أحب القطريين، لكنني رفعتهم من أجل قضية إعادة الرهائن".

وفي أوائل عام 2024، تذكر كلاين أن أينهورن اتصل به مرة أخرى، واقترح عليه زيارة قطر.

قال أينهورن: "يريدونك أن تأتي". ثم أُحيل كلاين إلى جاي فوتليك، وهو مسؤول ضغط لصالح قطر.

التقى كلاين مع فوتليك في فندق نورمان في تل أبيب قبل السفر إلى قطر في زيارة مدتها ثلاثة أيام، وبعد زيارته لقطر في نيسان (ابريل) 2024، سأل أينهورن عن سبب عدم إجراء مقابلة مع كلاين حول الرحلة. فأجاب كلاين بأنه منشغل بالحرب وبعائلته.

"اسمع، لدينا رجل اسمه إيلي فيلدشتاين سيساعدك،" قال له أينهورن. عندما سأل كلاين من سيدفع لفيلدشتاين، أجاب أينهورن: "أخبره أن شخصًا من الولايات المتحدة سيتصل به ويتولى الأمر." وقال أينهورن لكلاين أيضًا: "لا تخبره من الذي أرسلك".

"أريد أن تظهر الحقيقة"

لم أحصل على أي مزايا. بالمناسبة، لم يعرض عليّ أحد أي مزايا. لقد دفعوا ثمن الرحلة إلى قطر لكنني أوضحت في مقالاتي أنني تلقيت دعوة من الحكومة القطرية، كما أشار.

قال كلاين: "أريد أن تظهر الحقيقة". وعندما سُئل عن تقييمه لما إذا كان رئيس الوزراء نتانياهو على علم بما يجري في مكتبه، أجاب كلاين: "ليس لدي معلومات كافية، لا أعتقد ذلك".