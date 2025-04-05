إيلاف من لندن: أوقف حزب العمال البريطاني عضوية دان نوريس، النائب عن شمال شرق سومرست وهانهام، بعد اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم اغتصاب وانتهاكات جنسية ضد الأطفال.

تم القبض على نوريس، وزير حزب العمال السابق الذي هزم جاكوب ريس موغ في البرلمان في الانتخابات العامة العام الماضي، بعد أن داهمت الشرطة منزله في دائرته الانتخابية يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته "الغارديان" البريطانية السبت.

وقالت الشرطة إنه تم القبض عليه أيضًا للاشتباه في سوء السلوك في منصب عام.

شغل نوريس سابقًا منصب عضو البرلمان عن دائرة وانسدايك من عام 1997 إلى عام 2010. وأصبح عمدة غرب إنجلترا في عام 2021.

وذكر موقع دائرته الانتخابية أنه تدرب مع الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال وعمل مدرسًا ومسؤولًا عن حماية الطفل.

قالت شرطة أفون وسومرست: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر ستين عامًا يوم الجمعة للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية ضد فتاة (بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 1956)، والاغتصاب (بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003)، واختطاف طفل وسوء السلوك في منصب عام.

أُفرج عنه بكفالة مشروطة لمواصلة التحقيقات. هذا تحقيقٌ نشط وحساس، لذا نرجو من الجميع، بكل احترام، عدم التكهن بملابسات القضية حتى تستمر تحقيقاتنا دون عوائق.

"في ديسمبر 2024، تلقينا إحالة من قوة شرطة أخرى تتعلق بجرائم جنسية مزعومة غير حديثة ضد طفلة.

التحقيقات مستمرة.. والصدمات تتوالى

"يُزعم أن معظم الجرائم وقعت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكننا نحقق أيضًا في جريمة اغتصاب مزعومة من عشرينيات القرن الحادي والعشرين.

"لا يزال التحقيق، الذي يقوده ضباط داخل عملية بلوستون، فريقنا المتخصص في التحقيق في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير، مستمرًا وفي مرحلة مبكرة.

"يتم دعم الضحية وإتاحة الفرصة لها للحصول على أي مساعدة أو دعم متخصص تحتاجه."

وقال متحدث باسم حزب العمال الليلة الماضية: "تم تعليق عضوية النائب دان نوريس على الفور من قبل حزب العمال بعد إبلاغه باعتقاله، لا يمكننا التعليق أكثر في حين أن التحقيق الذي تجريه الشرطة مستمر."

كما تمت إقالتةمن مجلس العموم.

ويواجه نوريس، البالغ من العمر 65 عاما، جدلا أيضا بشأن دوره كرئيس لجمعية خيرية مناهضة للصيد تدعى "رابطة مكافحة الرياضات القاسية" بعد اتهامه باستغلال موظف سابق. وقد تنحى عن منصبه في الجمعية الخيرية في أيار (مايو) من العام الماضي.