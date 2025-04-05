إيلاف من دمشق: علق زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة له يوم الجمعة، على تطورات الأحداث في سوريا.

وقال عبد الملك بدر الدين الحوثي إن "العدو الإسرائيلي مستمر في عمليات القصف الجوي في دمشق وباقي المحافظات السورية وقسم الجنوب السوري إلى ثلاث تصنيفات".

وأضاف أن الأمريكيين يتوغلون في ريف دمشق بحراسة من مسلحين محليين.

وصرح بأن "الجماعات التكفيرية في سوريا لا هم لها ولا شغل إلا قتل المدنيين المسالمين العزل الذين لا يمتلكون السلاح".

وأشار إلى أن "الجماعات التكفيرية تتفرج على ما يفعله العدو الإسرائيلي من قتل وغارات وتدمير دون أي توجه جاد وعملي للرد عليه".

وأوضح أن إسرائيل تسعى فعليا لتثبيت معادلة الاستباحة لهذه الأمة بشراكة أمريكية.

وذكر زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية أن السياسة العدوانية الأمريكية استفزت كل دول العالم والكل يرى واشنطن بصورتها الحقيقية فيما هي عليه من طغيان وتكبر وعدوانية وابتزاز.

وأكد في كلمته أن السياسة الأمريكية هي عدوانية واستعمارية ومتكبرة وتوجه الأمريكي في هذه المرحلة هو توجه مستفز لكل دول العالم.

ولفت إلى أن الأمريكي والإسرائيلي في أسوأ مرحلة من الانعزال العالمي جراء السياسات العدوانية والتصرفات الهمجية والسياسات الرعناء والحمقاء.

