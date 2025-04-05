إيلاف من واشنطن: قال مسؤولون أمريكيون وأعضاء في الكونغرس إن الرئيس دونالد ترامب أقال يوم الجمعة بشكل مفاجئ، مدير وكالة الأمن القومي، لكن البيت الأبيض والبنتاغون لم يقدما أي أسباب لهذا القرار.

وقال المسؤولون إنه قد تم إبلاغ القادة العسكريين الكبار يوم الخميس بفصل الجنرال في سلاح الجو تيم هوغ، الذي كان يشرف أيضا على القيادة السيبرانية في البنتاغون.

كما تم أيضا فصل نائبة هوغ المدنية في وكالة الأمن القومي، ويندي نوبل.



مدير وكالة الأمن القومي

ونقلت ويندي نوبل إلى وظيفة جديدة داخل مكتب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن. ويُذكر أن وكالة الأمن القومي جزء من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بدعوى مناقشة قرارات تتعلق بشؤون أفراد، لم يتلق القادة العسكريون أي إشعار مسبق بشأن قرار إقالة جنرال الأربعة نجوم الذي أمضى 33 عاما في مجال الاستخبارات والعمليات السيبرانية.

وأثار هذا القرار انتقادات حادة من جانب أعضاء في الكونغرس.

جدير بالذكر أن الناشطة اليمينية لورا لومر طالبت خلال اجتماع مع ترامب بفصل عدد من المسؤولين بمن فيهم هوغ ونوبل لـ"عدم ولائهم للرئيس"، كما شددت على ضرورة إقالة مساعدين آخرين في مجلس الأمن القومي بسبب مواقفهم التي اعتبرتها معارضة لترامب.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، قالت لورا لومر إن "تيم هوغ وويندي نوبل كانا غير مخلصين للرئيس ترامب، ولهذا تم فصلهما".

وأضافت أنها كانت قد نصحت ترامب بفصل هوغ بسبب اختياره من قبل الجنرال مارك ميلي الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في عام 2023.

وتعد هذه الإقالة هي الأحدث لمسؤولي الأمن القومي من جانب الرئيس ترامب في وقت تواجه فيه إدارته الجمهورية انتقادات بسبب فشله في اتخاذ أي إجراء ضد قادة رئيسيين آخرين استخدموا تطبيق "سيغنال" غير السري لتبادل الرسائل النصية في تكوين مجموعة دردشة ضمت رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ، لمناقشة خطط لتوجيه ضربة عسكرية.

ولا يزال من غير الواضح من يتولى الآن قيادة وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية.

والقيادة السيبرانية للولايات المتحدة (United States Cyber Command‏ وتعرف اختصارا بـ "USCYBERCOM"‏، هي واحدة من عشر قيادات عسكرية تابعة للبنتاغون وتتلخص مهمتها في توحيد عمليات الفضاء الإلكتروني، وتعزيز قدرات الأمن المعلوماتي لوزارة الدفاع وخبرتها في هذا المجال.

أما وكالة الأمن القومي (National Security Agency)‏ فهي هيئة مخابرات تابعة لحكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن مراقبة وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات لأغراض المخابرات والمخابرات المضادة.

وتتحمل وكالة الأمن القومي مسؤولية حماية اتصالات حكومة الولايات المتحدة ونظم معلوماتها ضد الاختراق وحرب الشبكات.